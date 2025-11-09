México

Reportan detención de mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra equipo de Miss Universo México

El director de Miss Universo Tailandia vuelve a ocupar titulares luego de protagonizar un altercado con Fátima Bosch

El director de Miss Universo
El director de Miss Universo Tailandia vuelve a ocupar titulares luego de protagonizar un altercado con Fátima Bosch. (@nawat.tv, @fatimaboschfdz, Instagram)

El nombre de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, vuelve a ocupar titulares internacionales. Luego de protagonizar un altercado con la representante mexicana Fátima Bosch, el empresario tailandés enfrenta nuevas acusaciones: habría sido responsable del arresto de trabajadores mexicanos durante el evento de Miss Universo 2025 en Tailandia.

Según reveló el periodista Miguel Masjuan en el programa ¡Tal Cual! Sin Filtro, Nawat denunció a la organización internacional de Miss Universo ante la policía tailandesa, tras descubrir que una de las marcas patrocinadoras del certamen pertenecía a una empresa de juegos en línea de Filipinas, una actividad ilegal en ese país.

“Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía”, explicó Masjuan durante la transmisión.

Nawat denunció a la organización
Nawat denunció a la organización Miss Universo ante la policía tailandesa por nexos de una marca con casas de apuestas. (Instagram:nawat.tv)

De acuerdo con el periodista, el operativo derivó en la detención de empleados mexicanos que formaban parte del equipo de producción del certamen. “Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquiladores”, relató Masjuan.

El comunicador señaló además que el directivo no tenía conocimiento de que las personas afectadas eran de nacionalidad mexicana, lo que aumentó la tensión diplomática entre ambas delegaciones. “La mayoría del grupo de trabajadores son mexicanos. El CEO es guatemalteco, pero el resto son mexicanos”, detalló.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Este nuevo episodio se suma a la serie de controversias que envuelven a Itsaragrisil desde que interrumpió e insultó públicamente a Fátima Bosch, representante de México, durante un evento oficial del certamen. El hecho generó una ola de indignación en redes sociales y un pronunciamiento de la organización internacional, que calificó su conducta como “inaceptable”.

Tras el incidente, Nawat ofreció disculpas públicas entre lágrimas, aunque las críticas hacia su comportamiento no han cesado. Según versiones difundidas por medios asiáticos, el empresario habría perdido parte de su influencia dentro de la estructura de Miss Universo, mientras que la organización mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú, confirmó que emprenderá acciones legales en su contra.

La controversia refuerza la tensión entre México y Tailandia dentro del universo de los concursos de belleza, un ámbito que en los últimos meses ha dejado de brillar por glamour para exhibir un telón de rivalidades, poder y escándalos mediáticos.

Miguel Masjuan en el programa
Miguel Masjuan en el programa ¡Tal Cual! Sin Filtro. (YouTube)

