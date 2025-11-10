La SSC alerta sobre estafas y fraudes este Buen Fin

La SSC recomienda verificar la autenticidad de páginas web y usar métodos de pago seguros. Crédito: REUTERS/José Luis Gonzalez - Imagen Ilustrativa Infobae

El incremento de estafas en línea durante El Buen Fin 2025 ha motivado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a lanzar una alerta dirigida a los consumidores, advirtiendo sobre los riesgos asociados a compras digitales y reforzando la vigilancia en toda la capital.

La SSC de la CDMX ha identificado un aumento en fraudes que emplean sitios web falsos, técnicas de phishing y robo de datos personales, estrategias con las que los ciberdelincuentes buscan aprovechar el flujo masivo de compradores atraídos por ofertas llamativas durante los días del Buen Fin.

Según información difundida por la cuenta de X @OVIALCDMX, para reducir el riesgo de ser víctima de estos fraudes este Buen Fin, la SSC recomienda a los usuarios verificar cuidadosamente la autenticidad de los sitios web, prestar atención a la URL (https://), evitar abrir enlaces sospechosos y emplear métodos de pago seguros, como tarjetas digitales.

La Policía Cibernética detecta fraudes con sitios web falsos y phishing que buscan robar datos personales de compradores digitales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la institución aconseja mantener actualizado el software y el antivirus, desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, no compartir datos personales por mensajes o llamadas telefónicas y activar la verificación en dos pasos en redes sociales.

La información de la SSC concluye recordando que la Unidad de Policía Cibernética permanece disponible las 24 horas para brindar orientación, recibir denuncias y atender dudas de la ciudadanía.

En paralelo a la alerta digital, la SSC ha anunciado un despliegue operativo para garantizar la seguridad de quienes participen en El Buen Fin. De acuerdo con su comunicado publicado este 10 de noviembre, la dependencia movilizará a 16 mil policías en las dieciséis alcaldías de la CDMX, con el objetivo de proteger a compradores y trabajadores en plazas comerciales, tiendas departamentales y zonas de alta concentración.

En las compras realizadas en tiendas físicas, se recomienda revisar que los productos adquiridos estén en buen estado y consultar las políticas de cambios y garantías. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El operativo se desarrollará desde las 6:00 horas del jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre, extendiéndose hasta la conclusión de las actividades comerciales de cada jornada. Durante este periodo, se reforzará la presencia policial y el control vial en puntos estratégicos de la ciudad para ofrecer condiciones seguras a la población.

Este operativo contará con el apoyo de 11 mil 500 policías, 780 unidades oficiales, 40 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de seguridad y disuasión. Además, participarán 2 mil 600 efectivos de la Policía Auxiliar y 1 mil 900 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial.

Además de las recomendaciones mencionadas anteriormente, dirigidas hacia las compras en línea, para promover una experiencia de compra segura la SSC recomienda revisar el estado de los productos antes de adquirirlos; consultar las políticas de cambios, garantías, devoluciones o cancelaciones; así como conservar todos los comprobantes de compra.

En caso de pagos en efectivo, se sugiere verificar los elementos de seguridad de los billetes, y al utilizar tarjeta, confirmar el monto antes de autorizar la transacción. Es fundamental comprobar que la mercancía corresponda con lo señalado en el recibo de pago y mantener siempre a la vista los objetos personales y pertenencias.