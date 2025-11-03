México

Así puedes ganar hasta 250 mil pesos en el Sorteo El Buen Fin 2025 del SAT

La iniciativa busca dinamizar el consumo nacional y premiar tanto a quienes adquieren productos como a negocios que se sumen

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a consumidores y comercios de todo el país a participar en la 15ª edición de El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, así como en el Sorteo El Buen Fin, que repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

De acuerdo con el SAT, el programa El Buen Fin 2025 busca impulsar la economía familiar y fortalecer el mercado interno, promoviendo la compra y venta de bienes y servicios en miles de establecimientos del país.

Los consumidores que realicen compras mínimas de 250 pesos durante los cinco días del programa podrán participar automáticamente en el Sorteo El Buen Fin, siempre que las transacciones se realicen con tarjetas de crédito o débito de bancos participantes y en comercios previamente registrados en la plataforma oficial www.elbuenfin.org.

Cuándo será el Sorteo El Buen Fin 2025

Debemos prestarle atención al buen
Debemos prestarle atención al buen uso de los signos de interrogación y exclamación. (Freepik)

El Sorteo El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México, y se transmitirá en vivo a través del canal oficial @satmx en YouTube.

Los ganadores podrán consultar la lista completa en el minisitio oficial del sorteo: www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/, y los depósitos de los premios se realizarán antes del 6 de enero de 2026.

Premios para consumidores y comercios

. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración
. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

El SAT informó que se destinarán 400 millones de pesos para tarjetahabientes ganadores, entre los cuales habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van de 500 a 20 mil pesos.

Los comercios participantes también podrán ganar, ya que se asignarán 100 millones de pesos para ellos, con un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

En ambos casos, los premios se depositarán directamente en la tarjeta o cuenta registrada con la que se efectuaron las compras o ventas.

Requisitos para que los comercios participen

Los establecimientos interesados en participar en el Sorteo El Buen Fin 2025 deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar registrados en www.elbuenfin.org antes del 12 de noviembre.
  • Contar con RFC activo y válido.
  • Tener Buzón Tributario activo y medios de contacto actualizados.
  • Contar con una Opinión de cumplimiento fiscal positiva.
  • Disponer de al menos una terminal punto de venta activa para recibir pagos electrónicos.
  • Aceptar las bases, términos y condiciones publicadas por el SAT en su portal oficial.

