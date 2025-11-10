Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

Jorge Medina conmueve a sus seguidores al revelar su lucha contra el alcoholismo y el abuso de sustancias (Foto: Instagram @j_medina37)

El testimonio de Jorge Medina sobre su lucha contra el alcoholismo ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente tras sus exitosos conciertos.

El exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón compartió detalles inéditos sobre los momentos más difíciles de su vida, marcados por el abuso de sustancias y el proceso de recuperación que emprendió después de alcanzar el éxito musical.

Durante casi veinte años, Jorge Medina fue la voz principal de La Arrolladora Banda el Limón, desde 1997 hasta su salida en 2016. En ese periodo, el cantante sinaloense experimentó el reconocimiento internacional, giras y una vida profesional intensa.

Sin embargo, el ritmo acelerado y las presiones del medio lo condujeron a una espiral de excesos, según relató en una entrevista con Gabriel Roa para su canal de YouTube.

El exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón comparte detalles inéditos sobre su proceso de recuperación (Foto: Instagram @j_medina37)

Medina describió un episodio particularmente revelador:

“Fui a Cuba y cuando desperté estaba en la casa. Qué vergüenza me dio, pero qué divertido, bailé mucho, le regalé mis tenis al jardinero, yo llegué sin ropa. (...) El caso es que no me dejaban salir de Cuba, se me perdió el papelito, la VISA, todo un rollo. Dice mi esposa que traía a un niño chiquito… Duré como unos seis meses tomando diario, seis meses”, contó el cantante. Esta etapa, según sus palabras, lo llevó a cuestionar el rumbo de su vida y a reconocer que había tocado fondo.

La transformación personal de Medina se remonta a su ingreso en la banda, un momento que, según explicó en una entrevista con TVNotas en 2018, marcó un giro radical en su existencia. El propio artista afirmó:

“Antes de trabajar con la banda tenía un estilo de vida muy diferente, alejado de cualquier vicio; cuando llegué veía que mis compañeros hacían muchas fiestas con mujeres guapas y drogas, y yo me quedaba encerrado extrañando a mi familia; después no supe cómo terminé haciendo lo que ellos”, dijo Medina a TVNotas. El entorno de fiestas y excesos alteró por completo sus hábitos, llevándolo a adoptar conductas que antes le resultaban ajenas.

Durante casi veinte años, Jorge Medina fue la voz principal de la banda y vivió el reconocimiento internacional (Efe)

El cantante también confesó que su incursión en el consumo de drogas se produjo de manera gradual. “Una vez, mientras escribía canciones, probé cocaína por curiosidad y sentí que despertó mi creatividad, así que la consumí por tres años”, relató.

Este periodo de adicciones coincidió con el auge de su carrera, pero también con una creciente insatisfacción personal.

A pesar de la profundidad de sus problemas, Jorge Medina logró iniciar un proceso de recuperación. En la misma entrevista, reveló: “Tengo 5 años que no tomo y posteriormente estoy en un programa que es de rehabilitación, llevo a varias personas que nos ayudamos”.

Este compromiso con la sobriedad y la ayuda mutua ha sido fundamental en su vida reciente, permitiéndole reconstruir su bienestar y acompañar a otros en situaciones similares.

La historia de Jorge Medina ilustra el costo personal que puede acarrear el éxito en la industria musical y la importancia de reconocer y enfrentar las adicciones para recuperar el control sobre la propia vida.