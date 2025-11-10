México

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

El cantante sinaloense compartió detalles inéditos sobre su etapa más difícil, marcada por adicciones y fiestas, y cómo encontró la fuerza para cambiar su vida por completo

Guardar
Jorge Medina conmueve a sus
Jorge Medina conmueve a sus seguidores al revelar su lucha contra el alcoholismo y el abuso de sustancias (Foto: Instagram @j_medina37)

El testimonio de Jorge Medina sobre su lucha contra el alcoholismo ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente tras sus exitosos conciertos.

El exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón compartió detalles inéditos sobre los momentos más difíciles de su vida, marcados por el abuso de sustancias y el proceso de recuperación que emprendió después de alcanzar el éxito musical.

Durante casi veinte años, Jorge Medina fue la voz principal de La Arrolladora Banda el Limón, desde 1997 hasta su salida en 2016. En ese periodo, el cantante sinaloense experimentó el reconocimiento internacional, giras y una vida profesional intensa.

Sin embargo, el ritmo acelerado y las presiones del medio lo condujeron a una espiral de excesos, según relató en una entrevista con Gabriel Roa para su canal de YouTube.

El exvocalista de La Arrolladora
El exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón comparte detalles inéditos sobre su proceso de recuperación (Foto: Instagram @j_medina37)

Medina describió un episodio particularmente revelador:

“Fui a Cuba y cuando desperté estaba en la casa. Qué vergüenza me dio, pero qué divertido, bailé mucho, le regalé mis tenis al jardinero, yo llegué sin ropa. (...) El caso es que no me dejaban salir de Cuba, se me perdió el papelito, la VISA, todo un rollo. Dice mi esposa que traía a un niño chiquito… Duré como unos seis meses tomando diario, seis meses”, contó el cantante. Esta etapa, según sus palabras, lo llevó a cuestionar el rumbo de su vida y a reconocer que había tocado fondo.

La transformación personal de Medina se remonta a su ingreso en la banda, un momento que, según explicó en una entrevista con TVNotas en 2018, marcó un giro radical en su existencia. El propio artista afirmó:

“Antes de trabajar con la banda tenía un estilo de vida muy diferente, alejado de cualquier vicio; cuando llegué veía que mis compañeros hacían muchas fiestas con mujeres guapas y drogas, y yo me quedaba encerrado extrañando a mi familia; después no supe cómo terminé haciendo lo que ellos”, dijo Medina a TVNotas. El entorno de fiestas y excesos alteró por completo sus hábitos, llevándolo a adoptar conductas que antes le resultaban ajenas.

Durante casi veinte años, Jorge
Durante casi veinte años, Jorge Medina fue la voz principal de la banda y vivió el reconocimiento internacional (Efe)

El cantante también confesó que su incursión en el consumo de drogas se produjo de manera gradual. “Una vez, mientras escribía canciones, probé cocaína por curiosidad y sentí que despertó mi creatividad, así que la consumí por tres años”, relató.

Este periodo de adicciones coincidió con el auge de su carrera, pero también con una creciente insatisfacción personal.

A pesar de la profundidad de sus problemas, Jorge Medina logró iniciar un proceso de recuperación. En la misma entrevista, reveló: “Tengo 5 años que no tomo y posteriormente estoy en un programa que es de rehabilitación, llevo a varias personas que nos ayudamos”.

Este compromiso con la sobriedad y la ayuda mutua ha sido fundamental en su vida reciente, permitiéndole reconstruir su bienestar y acompañar a otros en situaciones similares.

La historia de Jorge Medina ilustra el costo personal que puede acarrear el éxito en la industria musical y la importancia de reconocer y enfrentar las adicciones para recuperar el control sobre la propia vida.

Temas Relacionados

Jorge MedinaArrolladora Bana el Limónmexico-entretenimiento

Más Noticias

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Scarlett Camberos abre el marcador con gol de penal

Las águilas están a un paso de seguir en la pelea por el título en semifinales

América vs Monterrey Femenil cuartos

Alexis Ayala le responde a Ninel Conde por compararlo con Nawat, agresor de Fátima Bosch, Miss Universo México

Ninel sorprendió al equiparar la actitud de Alexis Ayala en “La casa de los famosos México” con el controversial episodio entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en el certamen internacional

Alexis Ayala le responde a

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

La detención se llevó a cabo en el municipio de Buenavista, Región de Tierra Caliente

Caen 5 presuntos extorsionadores de

Alito Moreno califica arresto de agente implicado en el caso Colosio como: “otro distractor de de la narcodictadura”

El líder del PRI denunció que la captura de Jorge Antonio “N” busca desviar la atención pública

Alito Moreno califica arresto de

Buen Fin 2025: esta debe ser la compra mínima para participar en el sorteo del SAT

El sorteo del SAT se celebrará el 5 de diciembre a las 12:00 horas

Buen Fin 2025: esta debe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 5 presuntos extorsionadores de

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala le responde a

Alexis Ayala le responde a Ninel Conde por compararlo con Nawat, agresor de Fátima Bosch, Miss Universo México

Mariana Echeverría se lanza contra ‘Cuéntamelo Ya’ por informar supuesta muerte de su hijo: “No podía esperar menos”

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

El influencer Dr. Miguel Padilla quedó flechado por Karina Torres de Las Perdidas: “Cuando quiera, aquí estoy”

¿Habrá segunda parte? Productora de ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ lo aclara

DEPORTES

América vs Monterrey Femenil cuartos

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Scarlett Camberos abre el marcador con gol de penal

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?