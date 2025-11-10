Investigarán a escoltas de Carlos Manzo e indagarán por qué homicida fue abatido, afirma Ramírez Bedolla

Bedolla informa que sigue abierta la investigación del asesinato de Carlos Manzo. (FOTO: X: @FiscaliaMich)

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación en torno al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido recientemente.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que se revisan los protocolos de seguridad implementados el día del ataque, ya que Manzo contaba con ocho escoltas personales y catorce elementos de la Guardia Nacional asignados a su resguardo.

Ramírez Bedolla señaló que tanto el equipo de seguridad personal —seleccionado directamente por la Presidencia— como el segundo círculo de protección de la Guardia Nacional serán objeto de análisis pericial para determinar cómo se permitió una posible vulnerabilidad en su seguridad.

El gobernador también anunció que se investiga la forma en que fue abatido el presunto homicida.

Información en desarrollo...