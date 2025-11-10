México

Investigarán a escoltas de Carlos Manzo e indagarán por qué homicida fue abatido, afirma Ramírez Bedolla

En el momento de su asesinato el alcalde contaba con ocho escoltas personales y catorce elementos de la Guardia Nacional para su resguardo

Guardar
Bedolla informa que sigue abierta
Bedolla informa que sigue abierta la investigación del asesinato de Carlos Manzo. (FOTO: X: @FiscaliaMich)

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación en torno al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido recientemente.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que se revisan los protocolos de seguridad implementados el día del ataque, ya que Manzo contaba con ocho escoltas personales y catorce elementos de la Guardia Nacional asignados a su resguardo.

Ramírez Bedolla señaló que tanto el equipo de seguridad personal —seleccionado directamente por la Presidencia— como el segundo círculo de protección de la Guardia Nacional serán objeto de análisis pericial para determinar cómo se permitió una posible vulnerabilidad en su seguridad.

El gobernador también anunció que se investiga la forma en que fue abatido el presunto homicida.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Carlos ManzoAlfredo Ramírez BedollaMichoacánUruapanClaudia SheinbaumAsesinatomexico-noticias

Más Noticias

Súper peso continúa al alza mientras el dólar registra una nueva caída al cierre de la jornada del 10 de noviembre

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Súper peso continúa al alza

Las series favoritas del público en Netflix México

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las series favoritas del público

México: cotización de cierre del euro hoy 10 de noviembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Hoy No Circula martes: qué autos descansan este 11 de noviembre en CDMX y Edomex

Conozca si su vehículo puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula martes: qué

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Cristian Fernando Gutiérrez fue arrestado en noviembre de 2024 en EEUU

Piden 14 años de prisión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Piden 14 años de prisión

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Caen 20 presuntos criminales del CJNG en Tabasco: entre ellos 4 policías municipales y “El Toto”, jefe de plaza regional

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

Doble crimen sacude Sinaloa: en una hora se registraron dos asesinatos en la misma colonia

Caen “El Toro” y “El Torito” de Los Rusos, célula delictiva afín a La Mayiza en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Esta es la alianza entre

Esta es la alianza entre Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi

Ventaneando confirma sanciones contra Lolita Cortés por abandonar La Granja VIP

Revelan condición en divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón que apunta a existencia de otra pareja

Quién es Jorge Figueroa, directivo de Miss Universo México señalado de detonar conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

DEPORTES

Pumas confirma que José Juan

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla

TV Azteca confirma la transmisión del Mundial 2026 y la incursión de Iker Casillas al equipo de deportes

Liga Femenil MX: Clásico Nacional y un debutante así quedaron los horarios en las semifinales del Apertura 2025