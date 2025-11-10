Dónde y en qué horarios puedes visitar el árbol de navidad de Bob Esponja con experiencia inmersiva

La experiencia cuenta con múltiples actividades para los fans de la caricatura. (Captura de pantallaTk:igarridopop)

La llegada de la temporada navideña en la zona metropolitana de la Ciudad de México estará marcada este año por una propuesta singular: el árbol de Navidad temático de Bob Esponja, el cual ofrecerá una experiencia inmersiva para los visitantes.

El evento, que coincide con el lanzamiento de la nueva película “Bob Esponja: En búsqueda de los pantalones cuadrados”, permitirá a los asistentes interactuar con los personajes de la serie, tomarse fotografías y sumergirse en un ambiente festivo inspirado en Fondo de Bikini.

La actividad se encuentra disponible en Toreo Parque Central y si bien el encendido oficial del árbol ocurrió este sábado ocho de noviembre, la experiencia inmersiva podrá vivirse hasta el próximo 6 de enero, con dos etapas que tendrán horarios diferentes.

(Captura de pantallaTk:igarridopop)

Cuánto tiempo y en que horarios estará disponible la experiencia inmersiva de Bob Esponja

Como mencionamos, la elección de la temática responde al inminente estreno mundial de la película, que llegará a los cines el 25 de diciembre, día de Navidad.

En este sentido, la experiencia navideña de Bob Esponja se dividirá en dos etapas. En la primera etapa, que estará disponible para el público hasta el 18 de diciembre, el acceso será únicamente de viernes a domingo en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

Posteriormente, del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026, el espacio abrirá todos los días en el mismo horario, permitiendo que más familias disfruten de la propuesta durante el periodo vacacional.

Lo mejor de todo es que esta experiencia cuenta con numerosas actividades que te harán sentir dentro de fondo de bikini ya que podrás enviar tu carta a Santa Claus pero en una botella de vidrio, tocar en un piano gigante, subirte a un trineo conducido no medusas, tomarte fotos dentro de una burbuja gigante, hacer burbujas de verdad y darte una vuelta por la tienda con mercancía oficial solo para fans.

Lo mejor de todo es que esta actividad es completamente gratuita aunque recuerda que el tiempo que tardes para poder acceder dependerá de la afluencia de gente de ese día, por lo que te recomendamos llegar temprano.

Cómo llegar a Toreo Parque Central

Toreo Parque Central es un centro comercial y complejo de oficinas ubicado al norte de la Ciudad de México, en la zona limítrofe entre la CDMX y Naucalpan, Estado de México. La dirección oficial es Boulevard Manuel Ávila Camacho 5, colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan, Estado de México.

Estas son algunas opciones para llegar:

Metro:

La estación más cercana es “Cuatro Caminos” de la Línea 2 (azul) del Metro de la CDMX. Desde la salida principal, cruza el paradero y camina sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, el centro comercial está a unos 5 minutos a pie.

Metrobús:

Línea 7 (Indios Verdes - Campo Marte). La estación “Toreo” está justo frente al centro comercial.

Microbuses y RTP:

Diversas rutas provenientes de diferentes puntos de la ciudad llegan al paradero de Cuatro Caminos.

En auto

Desde el sur: Toma Periférico Norte (Boulevard Manuel Ávila Camacho) sentido norte y usa el retorno en la zona del Toreo de Cuatro Caminos.

Desde el norte: Circula por Periférico Sur y toma la salida hacia Toreo / Cuatro Caminos.

El centro comercial cuenta con estacionamiento y valet parking.