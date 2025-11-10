México

Ataque a balazos deja dos heridos y dos detenidos en Iztapalapa, CDMX

Según informes, los presuntos responsables llegaron a balacear sin mediar palabras con las víctimas

Guardar
Elementos de la SSC de
Elementos de la SSC de la CDMX se encargaron de detener a los dos presuntos responsables – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron a dos presuntos responsables de haber agredido mediante arma de fuego a dos personas en la alcaldía Iztapalapa.

Según autoridades, derivado de la situación se recibió un reporte en el Centro de Comando y Control (C2), el cual fue informado a autoridades en campo para que arribaran al lugar de los hechos.

Mientras oficiales patrullaban por la zona les llegó el reporte del C2 Oriente indicando detonaciones de arma de fuego en las calles Villa Figueroa y Villa Sidaler, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, por lo que las unidades acudieron al sitio de manera inmediata.

Al llegar al lugar, los elementos observaron a dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 24, quienes permanecían sobre la vía pública y tenían manchas de sangre evidentes.

Ante esta situación, los agentes contactaron de inmediato a los servicios médicos de emergencia para asegurar la atención de ambos ciudadanos.

Después de algunos minutos llegaron los familiares de las victimas, quienes los llevaron a un hospital donde se diagnosticó que el joven de 24 años tenía dos heridas por arma de fuego en el brazo izquierdo, mientras que el otro herido, de 19 años, tenía impactos en la espalda.

Una de las víctimas relató a las autoridades que dos individuos armados con pistolas se acercaron de manera repentina y, sin dirigirles palabra alguna, abrieron fuego contra ellos.

Detención de los presuntos agresores

Testigos en el lugar ayudaron
Testigos en el lugar ayudaron a la identificación de los presuntos responsables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testigos presentes en el sitio proporcionaron a los agentes la descripción de uno de los probables agresores, un hombre de 23 años que se encontraba en la intersección de las calles Villa Figueroa y Villa Cid.

Gracias a esos datos, los oficiales arribaron al sitio y lo detuvieron, señalando que lo pusieron en resguardo para que pobladores no lo lincharan.

Asimismo, el C2 Oriente logró ubicar al segundo implicado, un hombre de 33 años que huía a pie, por lo que se le detuvo en la calle Villa Cid esquina con la calle Villa del Rey.

Sobre las detenciones, autoridades refirieron que les explicaron el motivo de su arresto y les leyeron sus derechos constitucionales, para luego ser presentados ante el agente del Ministerio Público como parte del protocolo legal correspondiente.

Como adicional, la SSC informó que el detenido de 33 años ya contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el cual sucedió en el año 2014 por daño a la propiedad doloso.

Temas Relacionados

IztapalapaCDMXdetenidosbalazosmexico-noticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

Qué pasa si como piña por la noche

A pesar de sus beneficios es importan conocer el impacto que tiene según el momento del día en que se ingiere

Qué pasa si como piña

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

Ya están definidos algunos enfrentamientos en liguilla, resta conocer quiénes avanzarán a la última ronda del campeonato en el repechaje

Cómo se jugará el Play

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 9 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y

Pastel tres chocolates sin horno: la opción práctica que reúne galleta y mousse

Este postre delicioso puede salvar el día de una reunión o un simple antojo

Pastel tres chocolates sin horno:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 100 mil pastillas de

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix México: “Frankenstein”

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro se posiciona como la película más vista en la plataforma

Alejandro Sanz agradece a México tras terminar su gira ‘¿Y ahora qué?’ por el país: “Mi mejor regalo”

“Golden” de HUNTR/X continúa a la cabeza del ranking iTunes México: las 10 canciones K-pop que no paran de sonar

La Granja VIP en vivo: Lolita Cortés abandona el programa en plena noche de eliminación

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador