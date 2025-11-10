Ataque a balazos deja dos heridos y dos detenidos en Iztapalapa, CDMX

Elementos de la SSC de la CDMX se encargaron de detener a los dos presuntos responsables – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron a dos presuntos responsables de haber agredido mediante arma de fuego a dos personas en la alcaldía Iztapalapa.

Según autoridades, derivado de la situación se recibió un reporte en el Centro de Comando y Control (C2), el cual fue informado a autoridades en campo para que arribaran al lugar de los hechos.

Mientras oficiales patrullaban por la zona les llegó el reporte del C2 Oriente indicando detonaciones de arma de fuego en las calles Villa Figueroa y Villa Sidaler, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, por lo que las unidades acudieron al sitio de manera inmediata.

Al llegar al lugar, los elementos observaron a dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 24, quienes permanecían sobre la vía pública y tenían manchas de sangre evidentes.

Ante esta situación, los agentes contactaron de inmediato a los servicios médicos de emergencia para asegurar la atención de ambos ciudadanos.

Después de algunos minutos llegaron los familiares de las victimas, quienes los llevaron a un hospital donde se diagnosticó que el joven de 24 años tenía dos heridas por arma de fuego en el brazo izquierdo, mientras que el otro herido, de 19 años, tenía impactos en la espalda.

Una de las víctimas relató a las autoridades que dos individuos armados con pistolas se acercaron de manera repentina y, sin dirigirles palabra alguna, abrieron fuego contra ellos.

Detención de los presuntos agresores

Testigos en el lugar ayudaron a la identificación de los presuntos responsables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testigos presentes en el sitio proporcionaron a los agentes la descripción de uno de los probables agresores, un hombre de 23 años que se encontraba en la intersección de las calles Villa Figueroa y Villa Cid.

Gracias a esos datos, los oficiales arribaron al sitio y lo detuvieron, señalando que lo pusieron en resguardo para que pobladores no lo lincharan.

Asimismo, el C2 Oriente logró ubicar al segundo implicado, un hombre de 33 años que huía a pie, por lo que se le detuvo en la calle Villa Cid esquina con la calle Villa del Rey.

Sobre las detenciones, autoridades refirieron que les explicaron el motivo de su arresto y les leyeron sus derechos constitucionales, para luego ser presentados ante el agente del Ministerio Público como parte del protocolo legal correspondiente.

Como adicional, la SSC informó que el detenido de 33 años ya contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el cual sucedió en el año 2014 por daño a la propiedad doloso.