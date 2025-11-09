México

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

En el sitio fueron aseguradas más de 280 dosis de probable droga

Guardar
Foto: Fiscalía CDMX
Foto: Fiscalía CDMX

Adriana “N”, señalada por las autoridades como presunta operadora de “Los Tanzanios”, fue detenida tras un cateo efectuado en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

La acción estuvo a cargo de elementos de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo de la Guardia Nacional, en el marco de las labores contra el narcomenudeo y grupos generadores de violencia.

El operativo surgió a partir de una denuncia presentada por la ciudadanía, lo que permitió a los agentes ingresar al inmueble e incautar más de 280 dosis de probable droga y un teléfono celular. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisó que el sitio era identificado como punto de operaciones ilícitas gestionadas presuntamente por integrantes del grupo criminal.

La captura de Adriana “N” se suma a la de Juan Manuel “N”, conocido como “El Chacal” o “El Chuki”, así como de y Julieta “N”, arrestados en septiembre pasado y actualmente vinculados a proceso, también por delitos relacionados con narcomenudeo. Según señalaron las autoridades, Juan Manuel “N” fue identificado como supuesto líder de la organización.

Foto: Fiscalía CDMX
Foto: Fiscalía CDMX

La fiscalía recalcó que estos resultados forman parte de acciones permanentes para limitar el accionar de bandas criminales en la ciudad y “fortalecer la seguridad y tranquilidad de sus habitantes”.

Así fue la detención de “El Chacal”

Juan Manuel “N”, conocido como El Chuki o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, fue detenido el 19 de septiembre en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc de la capital.

La captura se efectuó durante un patrullaje rutinario en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, cuando los agentes de la policía capitalina detectaron a un hombre y una mujer manipulando una bolsa con hierba seca en el interior de un vehículo gris con placas del estado de Morelos.

Ante la sospecha de un delito, los uniformados procedieron a marcarles el alto y efectuaron una revisión conforme a los protocolos policiales. En el interior del automóvil, los policías hallaron 100 bolsas con posible cristal, 196 envoltorios de aparente marihuana y 200 gramos de marihuana a granel.

Con más de 400 bolsas
Con más de 400 bolsas de distintos narcóticos fueron detenidos los integrantes de Los Tanzanios. Crédito: SSC

Ambos ocupantes, un hombre de cincuenta y dos años y una mujer de cuarenta y cuatro, fueron arrestados. Las investigaciones señalan que Juan Manuel “N” es considerado uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el historial delictivo incluye más de tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Entre los delitos atribuidos a Los Tanzanios figuran homicidio, extorsión, narcomenudeo y cobro de piso, principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Temas Relacionados

Los TanzaniosCDMXAlcaldía IztapalapaDetienen operadoraNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Los pensionados bajo la Ley del 73 del IMSS tendrán aumento en 2026? Esto sabemos

El ajuste anual aplica a todos los pensionados del IMSS bajo Ley 73, es decir, quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997

¿Los pensionados bajo la Ley

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

El sujeto también es identificado como presunto integrante de esta organización criminal

Procesan por delincuencia organizada al

Donación de órganos salvó la vida de 9 personas en el IMSS Guerrero

La procuración consistió en corazón, hígado, riñones y córneas, siendo beneficiarias 7 infancias

Donación de órganos salvó la

La hamburguesa que te hace sentir bien: ligera, casera y sin culpa

Recetas fáciles con ingredientes saludables y sabor casero pensadas para compartir en cualquier momento

La hamburguesa que te hace

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Qué hacer si no recogí mi tarjeta del Bienestar?

El plástico es indispensable para cobrar el dinero del programa

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por delincuencia organizada al

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Tras asesinato de Carlos Manzo, Harfuch y el secretario de la Defensa visitarán Morelia y Uruapan, Michoacán

Exagente de la DEA explica si una intervención estadounidense en México podría ser efectiva contra el narco

Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

“Otro viernes de locos” y “Una navidad ex-cepcional” destacan entre los estrenos de streaming del 10 al 16 de noviembre

DEPORTES

Chivas vence a Rayados 4

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In