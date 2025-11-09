Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

Foto: Fiscalía CDMX

Adriana “N”, señalada por las autoridades como presunta operadora de “Los Tanzanios”, fue detenida tras un cateo efectuado en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

La acción estuvo a cargo de elementos de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo de la Guardia Nacional, en el marco de las labores contra el narcomenudeo y grupos generadores de violencia.

El operativo surgió a partir de una denuncia presentada por la ciudadanía, lo que permitió a los agentes ingresar al inmueble e incautar más de 280 dosis de probable droga y un teléfono celular. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisó que el sitio era identificado como punto de operaciones ilícitas gestionadas presuntamente por integrantes del grupo criminal.

La captura de Adriana “N” se suma a la de Juan Manuel “N”, conocido como “El Chacal” o “El Chuki”, así como de y Julieta “N”, arrestados en septiembre pasado y actualmente vinculados a proceso, también por delitos relacionados con narcomenudeo. Según señalaron las autoridades, Juan Manuel “N” fue identificado como supuesto líder de la organización.

Foto: Fiscalía CDMX

La fiscalía recalcó que estos resultados forman parte de acciones permanentes para limitar el accionar de bandas criminales en la ciudad y “fortalecer la seguridad y tranquilidad de sus habitantes”.

Así fue la detención de “El Chacal”

Juan Manuel “N”, conocido como “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, fue detenido el 19 de septiembre en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc de la capital.

La captura se efectuó durante un patrullaje rutinario en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, cuando los agentes de la policía capitalina detectaron a un hombre y una mujer manipulando una bolsa con hierba seca en el interior de un vehículo gris con placas del estado de Morelos.

Ante la sospecha de un delito, los uniformados procedieron a marcarles el alto y efectuaron una revisión conforme a los protocolos policiales. En el interior del automóvil, los policías hallaron 100 bolsas con posible cristal, 196 envoltorios de aparente marihuana y 200 gramos de marihuana a granel.

Con más de 400 bolsas de distintos narcóticos fueron detenidos los integrantes de Los Tanzanios. Crédito: SSC

Ambos ocupantes, un hombre de cincuenta y dos años y una mujer de cuarenta y cuatro, fueron arrestados. Las investigaciones señalan que Juan Manuel “N” es considerado uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el historial delictivo incluye más de tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Entre los delitos atribuidos a Los Tanzanios figuran homicidio, extorsión, narcomenudeo y cobro de piso, principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc.