Ángela Aguilar responde a polémica por conciertos vacíos: “No se trata de cuántos te ven”

Ángela Aguilar en el arranque de su tour por EEUU. (Capturas de pantalla)

Ángela Aguilar enfrenta una intensa discusión pública sobre la asistencia en su primera gira en solitario por Estados Unidos, tras difundirse imágenes que muestran butacas vacías en algunos recintos en sus primeras tres fechas del “Libre Corazón Tour 2025”.

Ante esta situación, la cantante abordó el tema en un video que recién subió a sus redes sociales, en donde agradece a sus fans de Dallas, San Antonio y Houston, por ayudarla a regresar a los escenarios luego de enfrentar momentos personales y mediáticos complejos.

“Volver a los escenarios no siempre es fácil. Volver después de tanto, volver con miedo, pero volver”, se le oye confesar en el clip que recoge imágenes de sus tres fechas.

Ángela Aguilar agradece a sus fans tras sus primeras fechas de su gira en EEUU. (Instagram)

Luego, en el mismo video, habla de la gente que ha logrado reunir en los recintos en donde se ha presentado: “...Y cuando lo haces con el corazón libre, entiendes que no se trata de cuántos te ven, sino de quiénes realmente te escuchan. Gracias por acompañarme, por cantar conmigo, por abrazar mi música como si fuera suya”, expresó durante la secuencia.

Durante ese material, se retomó el grito de “¡No estás sola!” que le hicieron sus fans, así como algunas hojas con el mismo mensaje escrito para mostrarle su apoyo a la hija de Pepe Aguilar.

La artista reiteró que ha atravesado etapas de vulnerabilidad y que el apoyo recibido en la primera etapa del tour la impulsó para continuar: “Gracias por todo. Gracias por tanto. Por cada mirada, por cada lágrima, cada grito que me recordó que siempre va a valer la pena seguir adelante. A veces uno empieza de nuevo sin saber si el alma está lista. Pero ustedes me enseñaron que no hay que estar lista para volver, solo tener el valor de hacerlo”, se le oye decir.

Medios locales reportaron poca demanda de entradas en varias localidades, a pesar de que se ofreció una promoción de paquetes con pagos diferidos. (Infobae México / Jesús Avilés)

En el video, también puso la siguiente descripción: “Me siento profundamente agradecida, bendecida y emocionada por lo que viene. Que nunca apaguen su voz, ni su corazón. Porque mientras haya quien cante conmigo, Libre Corazón seguirá latiendo”.

Las críticas en su primera gira en solitario

Los inicios del Libre Corazón Tour 2025 se han visto acompañados por la publicación de videos en TikTok y otras redes que exhiben zonas semivacías dentro de foros donde se ha presentado; incluso algunos en donde se han aplicado promociones 4X1.

En esta gira, Ángela Aguilar se presenta como cabeza de cartel luego de 13 años de trayectoria bajo la figura de artista acompañada o en formatos familiares. La gira incluye varias fechas en ciudades como Houston, Tucson, El Paso, Los Ángeles, San José, San Diego y Las Vegas.

Vestuario de Ángela Aguilar en el "Libre Corazón Tour 2025" por EEUU. (Captura de pantalla)

Hasta el reporte más reciente, las localidades tienen en su mayoría una venta del 50 al 70% de la capacidad de los recintos, como el Music Hall de Houston, Linda Ronstadt Music Hall de Tucson, Plaza Theatre en El Paso, Dolby Theatre de Hollywood. El escenario más desafiante es el Pearl Concert Theater de Las Vegas (2.500 personas), que registraba solo la mitad del aforo cubierto para el 13 de diciembre. La gira, que arrancó el 6 de noviembre en Dallas.

El contexto de la polémica se amplifica tras un periodo en el que la vida personal de la cantante se ha mantenido en el centro de atención mediática. La confirmación de su relación con Christian Nodal en 2024, los comentarios sobre la ruptura de éste con Cazzu y la constante atención sobre su entorno familiar incrementaron la presión alrededor del lanzamiento de este tour.