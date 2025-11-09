México

Mariana Echeverría comparte cómo su hijo de 5 años casi se ahoga y la critican por grabar momento: “Por instinto”

La ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que el menor se encuentra bien y que todos los papás deberían saber lo esencial sobre primeros auxilios

La conductora Mariana Echeverría vivió un episodio angustiante y decidió hacerlo público: su hijo Lucca, de cinco años, estuvo a punto de ahogarse mientras ella lo arreglaba y grababa un video.

El incidente, grabado y compartido posteriormente en sus redes sociales, desencadenó una ola de mensajes de apoyo de otros padres, pero también críticas por haber registrado el momento. El testimonio completo de la ex conductora del programa “Me caigo de risa” acerca de lo sucedido.

El momento crítico: un incidente en segundos que casi cambia la vida de Mariana Echeverría

La situación ocurrió cuando Echeverría alistaba a Lucca para una sesión fotográfica con motivo del Día de Muertos. Durante la preparación y mientras sostenía una grabación, el menor comió un totopo y comenzó a atragantarse. Según explicó la presentadora en su cuenta de Instagram, se trató de “segundos eternos” en los que la vida de su hijo estuvo en riesgo.

“No saben el susto que pasé…”, escribió la conductora en la publicación. “Estaba arreglando a Lucca para el Día de Muertos y en un segundo se empezó a ahogar con un totopo. Fueron segundos eternos (el video estaba grabado en cámara rápida). Por instinto pudo reaccionar rápido y gracias a Dios todo quedó en un susto, pero me hizo entender algo”, expresó dirigiéndose a otros padres.

El mensaje de Mariana Echeverría a los padres luego de que su hijo de 5 años casi de ahoga

El objetivo de Echeverría al publicar el video fue alertar a las familias sobre la importancia de conocer primeros auxilios y no solamente compartir lo ocurrido como experiencia personal. “Todos deberíamos saber sobre primeros auxilios. Como papás estamos a un respiro de una emergencia y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, escribió.

“Me hizo entender que nunca sabemos cuándo vamos a necesitar esos conocimientos… Ojalá este mensaje le sirva a alguien para informarnos y tanto nosotros como nuestra red de apoyo saber de primeros auxilios”, concluyó en sus redes sociales.

Tras la rápida intervención de la conductora y la reacción instintiva del niño, Lucca se recuperó sin complicaciones. Familiares y seguidores expresaron alivio por el desenlace, remarcando la importancia de la prevención en el hogar.

No obstante, la publicación también desató controversia entre algunos internautas que cuestionaron la decisión de grabar el momento. Hubo quienes señalaron que la transmisión en vivo exponía innecesariamente al menor y generaba dudas sobre la prioridad dada a su atención. Frente a estas críticas, otros usuarios defendieron que el hecho de compartir el video servía como advertencia realista.

El episodio vivido por Mariana Echeverría y su hijo funciona como recordatorio para la comunidad de padres sobre la necesidad de informarse y actuar rápidamente ante accidentes domésticos.

“Tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, reiteró la conductora, generando eco entre miles de familias mexicanas que replicaron su mensaje en redes durante las últimas horas.

