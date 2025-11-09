México

La emotiva historia de Pretzel, la perrita que acompañó a Joy Huerta en sus momentos más difíciles

En el documental “Lo que nunca dijimos” reveló cómo su mascota fue el apoyo emocional en momentos complicados evidenciando la fuerza del vínculo entre humanos y mascotas

Joy Huerta con su mascota
Joy Huerta con su mascota Pretzel - (Instagram/@joy)

Durante años Joy Huerta del dúo pop de Jesse & Joy, ha sido una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana. Su talento, carisma e interpretación la han consolidado como una artista querida por el público. Sin embargo, detrás de los escenarios y guitarras guardaba una historia marcada por la búsqueda de libertad con una compañera inseparable: su perrita Pretzel.

En el reciente documental del grupo titulado “Lo que nunca dijimos”, abrió su corazón y relató la memoria de Pretzel, quien fue su refugio emocional durante una etapa especialmente difícil de su vida. El proyecto recorre la trayectoria del grupo desde sus inicios hasta la creación del disco Aire, pero uno de los momentos más conmovedores llega cuando la cantante habla de esa relación única con su mascota.

“Yo no podía estar con nadie porque no dejaba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa. Lo único que me mantenía sana mentalmente era mi perrita Pretzel”, reconociendo que aquella pequeña compañera le daba una razón para levantarse cada día. Su madre también recordó con ternura ese lazo: “Pretzel era su vidita, era su hijita”.

Un adiós que marcó un antes y un después

La historia con su perrita
La historia con su perrita la contó en el documental "Lo que nunca dijimos" - (Instagram/@jesseyjoy)

En el proyecto de streaming Joy narra que al decidir escapar de casa para proteger su bienestar emocional y mental quiso llevar consigo a Pretzel. Sin embargo, su padre no se lo permitió “no, ella se queda conmigo”, le dijo. Ese momento, relató la artista, fue uno de los más dolorosos de su vida.

A pesar de la distancia ella intentaba visitar a su perrita siempre que podía, la llevaba a pasear y trataba de mantener ese vínculo que tanta fuerza le daba. Con el tiempo, la vida las separó definitivamente y poco después de que Joy dejará su hogar, Pretzel falleció.

Entre lágrimas recordó: “ha sido una de las decisiones que hasta la fecha no puedo con el dolor, porque siento que me escapé y la abandoné”, la pérdida de su compañera de cuatro patas marcó su vida personal.

De la inspiración a la emoción

Las mascotas son un refugio
Las mascotas son un refugio en momentos de crisis - (Instagram/@jesseyjoy)

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la cantante reveló que la canción “¿Con quién se queda el perro?” en la relación con esa historia. Aunque la frase de la popular canción fue hecha como una broma entre ella y su hermano Jesse creyendo que era pegajosa; el lapso de los años les hizo entender que la letra reflejaba algo mucho más personal, la separación entre Joy y Pretzel.

Respecto a su raza, era una Cocker Spaniel este ejemplar se caracteriza por su tamaño mediano y personalidad leal. Según el American Kennel Club (AKC), “El Cocker es el spaniel deportivo más pequeño según el AKC, con una altura aproximada de 35 a 38 cm. Su pelaje presenta una amplia gama de colores y patrones para satisfacer todos los gustos”.

La organización sin fines de lucro en Estados Unidos agrega que “su cuerpo bien proporcionado es robusto y sólido, y estos perros de caza, rápidos y resistentes, se mueven con una marcha suave y ágil”. Los cockers son compañeros de juego entusiastas para los niños y se entrenan fácilmente como compañeros y atletas”.

Estas cualidades reflejan el apoyo emocional que Pretzel brindó a Joy, demostrando lo importante que puede ser una mascota en la vida de alguien, un refugio en momentos de crisis y un compañero leal que brinda amor incondicional.

