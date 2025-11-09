México

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Las protestas realizadas en Palacio Nacional señalaron irregularidades en los juicios y denunciaron a autoridades

Guardar
Protesta de familiares de desaparecidos
Protesta de familiares de desaparecidos por elementos de la Marina en Palacio Nacional. Crédito: CDHNL

Familiares de las victimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales realizadas en el 2018 por elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se manifestaron en Palacio Nacional con el objetivo de tener una reunión con la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Según información dada a conocer por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), las protestas comenzaron desde el 3 de noviembre y tuvieron como objetivo denunciar las irregularidades que han sufrido recientemente por parte de instituciones de gobierno.

Los manifestantes señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) está perdiendo los juicios en contra de aproximadamente 70 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) por presuntos hechos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Sobre las acusaciones, se dice que los juicios son perdidos por deficiencias dolosas en las carpetas de investigación.

Las protestantes muestran lonas con
Las protestantes muestran lonas con las fotos de sus familiares. Crédito: CDHNL

El CDHNL ha documentado 54 víctimas de desaparición forzada derivado del Operativo de Estado que realizó la UNOPES en 2018.

Reportes de medios dicen que esas acciones estuvieron orientadas a combatir las operaciones del Cartel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste.

Sobre las protestas en Palacio Nacional, Ericka Arredondo, madre de una de las víctimas, señaló que a 7 años de los hechos todavía faltan 32 personas por localizar, entre ellas, su hijo, Julio César Viramontes Arredondo.

Además, dijo que sienten que las investigaciones del Ministerio Público son una burla para los familiares de las víctimas.

Los protestantes también señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les asignó a abogados sin experiencia, los cuales no conocen las carpetas de investigación, no asesoran a las familias de las victimas y únicamente se limitan a firmar los escritos de las diligencias.

Algunas de las integrantes de
Algunas de las integrantes de la protesta usaban una playera indicado que los Marinos fueron responsables de la desaparición de sus familiares. Crédito: CDHNL

Además, señalan que ninguna familia ha sido reparada íntegramente por parte de la CEAV.

Otra de las quejas presentadas por el grupo de familiares fue que no han tenido reuniones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lo que va del año.

Asimismo, declararon que la Comisión de Búsqueda de Personas obstaculiza sus peticiones para organizar búsquedas de campo y búsquedas en vida en los estados colindantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El CDHNL informó que el jueves 6 de noviembre regresaron las familias de los desaparecidos a Nuevo Laredo, luego de ser atendidos por funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Según el reporte, las autoridades se comprometieron a gestionar una reunión con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Temas Relacionados

ProtestaSecretaría de MarinaCDMXNuevo LaredoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fórmula 1: en qué posición

Rutina full body: Los 5 ejercicios de fuerza que siguen quemando calorías incluso después de terminar el entrenamiento

Con esta rutina no tendrás que realizar cardio para perder peso

Rutina full body: Los 5

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 Prime Video México:

Frente frío 13 dejará fuertes lluvias en estos cinco estados

Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas experimentarán lluvias puntuales intensas, con acumulados de setenta y cinco a ciento cincuenta milímetros

Frente frío 13 dejará fuertes

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

La conductora digital del reality show preocupó a sus seguidores por ausentarse de las galas; este es su estado

Malleza, conductora de La Granja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al Charro, jefe de

Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un falso escolta armado con 70 cartuchos

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Prime Video México:

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

Las películas más populares en Netflix México

Hijos de Juan Gabriel presenciaron proyección del concierto del divo en el Zócalo: “Un evento especial para la familia”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de noviembre

DEPORTES

¿Quiénes ya tienen rival en

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

¿Cuánto tomará la recuperación de Kevin Mier tras fractura de tibia?

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

Así se disculpó “Coco” Carrasquilla con Kevin Mier tras fuerte golpe que le habría provocado una fractura

Triple artillería: Paulinho, Hormiga y Joao Pedro comparten la corona de goleo