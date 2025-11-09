México

Explosión de pipa en la carretera México-Puebla generó movilización y cierre en ambos sentidos

El incidente no solo involucró a la pipa, sino que también varios vehículos resultaron incendiados

El tránsito en la autopista México–Puebla se encuentra interrumpido a causa de la volcadura y posterior incendio de una pipa de combustible en el tramo comprendido entre Ixtapaluca y Río Frío, con dirección hacia Ciudad de México. Autoridades reportaron que la vialidad permanece completamente cerrada, por lo que llaman a los automovilistas a evitar este tramo y optar por rutas alternativas.

En la zona del accidente, integrantes de los cuerpos de emergencia, de CAPUFE y de la Guardia Nacional despliegan labores coordinadas para controlar la situación y restablecer la circulación. Hasta ahora, no se ha proporcionado información sobre víctimas ni el tiempo estimado para la reanudación del tránsito.

El incidente no solo involucró a la pipa, sino que también varios vehículos resultaron incendiados, lo que complicó las labores. De acuerdo con las autoridades, el bloqueo podría extenderse durante varias horas, considerando la magnitud del incendio y los trabajos de limpieza y peritaje necesarios en el lugar. La recomendación para los conductores es evitar la zona afectada y consultar fuentes actualizadas de información sobre el estado de la vialidad antes de planear su trayecto.

En las labores participaron elementos de los Bomberos de Ixtapaluca y Bomberos de Chalco. El calor generado por el incendio fue tal que derritió los señalamientos del muro de contención en un tramo aproximado de 15 metros.

El incendio ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas, se movilizó a dos cuadrillas del Cuerpo de Bomberos. La primera cuadrilla se enfocó en enfriar la zona, mientras que la segunda utilizó un chorro de agua para combatir las llamas. Se desconoce la ubicación del conductor de la unidad, sobre quien no se tiene información hasta el momento.

La emergencia fue atendida por bomberos de Ixtapaluca y Chalco, quienes lograron controlar el incendio, que llegó a derretir los señalamientos del muro de contención, afectando una extensión de aproximadamente quince metros. Las labores pendientes aún son la limpieza de la carpeta asfáltica y la revisión de la barranca aledaña -de unos 10 a 15 metros de profundidad- para descartar la presencia de algún vehículo caído. En la zona afectada aún permanecen vehículos de carga y tráileres, sin embargo se abrió un carril para que vehículos particulares pudieran regresar.

El reporte oficial, proporcionado por Alexis Guerrero Peñaloza, director de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, indica que hasta el momento el incendio está cien por ciento controlado y no se han registrado víctimas. El estimado de las autoridades para la total extinción y aseguramiento de la zona se prevé que continuarán hasta las 21:15 horas.

Hasta el momento se informó que la cabina se desprendió, junto con la “salchicha” del doble semi remolque, tras el desprendimiento cayó por la barranca. Tras varias horas, se abrió la circulación en ambos sentidos.

