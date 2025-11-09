México

Donación de órganos salvó la vida de 9 personas en el IMSS Guerrero

La procuración consistió en corazón, hígado, riñones y córneas, siendo beneficiarias 7 infancias

IMSS Guerrero realizó procuraciones multiorgánicas
IMSS Guerrero realizó procuraciones multiorgánicas que beneficiaron a 9 personas. (Foto: IMSS)

La reciente coordinación entre equipos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero y hospitales nacionales permitió que nueve personas recuperaran la esperanza de una vida saludable al recibir órganos y tejidos donados. Durante el fin de semana, en el Hospital General Regional No. 1 Vicente Guerrero ubicado en Acapulco, se realizaron dos complejas procuraciones multiorgánicas, resultado de la decisión altruista de dos familias frente a situaciones de pérdida.

El gesto de una familia, que autorizó la donación de órganos de un adolescente de catorce años, movilizó recursos médicos a nivel nacional. El doctor Anwar Hernández Paz y Puente, coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de la unidad, explicó que el corazón del donante pediátrico cubrió una “urgencia nacional” en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, mientras que el hígado benefició a un paciente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Por su parte, los riñones viajaron hasta el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco, y las córneas llegaron al CMN Siglo XXI en la Ciudad de México, en ambos casos para transformar la vida de niñas y niños en lista de espera.

El segundo procedimiento involucró a un hombre de treinta y cinco años fallecido a causa de traumatismos múltiples. Gracias a la autorización de sus familiares, uno de sus riñones y sus córneas fueron trasladados al Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI donde atenderán principalmente a pacientes jóvenes necesitados de un trasplante.

Con estas intervenciones, la unidad médica del IMSS suma ya 10 donaciones multiorgánicas y un total de 41 procuraciones en 2025, lo que la posiciona como uno de los hospitales de Segundo Nivel con mayor actividad en la donación de órganos en México.

La donación de órganos consistió en corazón, hígado, riñones y córneas.

El especialista destacó el impacto colectivo de la labor: “Este resultado es producto de la coordinación entre equipos multidisciplinarios del IMSS en Guerrero y hospitales nacionales; sin la solidaridad de las familias donantes, nada de esto sería posible”.

Además de reconocer la nobleza de los donantes, el IMSS Guerrero subrayó que cada caso contribuye a fortalecer la cultura de la donación en México. Señaló que estos actos benefician especialmente a personas con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos como la diálisis o la hemodiálisis, quienes pueden lograr una recuperación sustancial en salud y calidad de vida.

La institución reiteró su invitación a la ciudadanía: “Conversar sobre la donación en el entorno familiar hace posible salvar o mejorar la vida de hasta ocho personas con una sola decisión”, puntualizó el instituto.

Para quienes deseen unirse como donadores voluntarios, se encuentran disponibles los portales www.gob.mx/cenatra y www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde cualquier interesado puede registrarse de manera sencilla y, así, aumentar las oportunidades de quienes esperan con urgencia una segunda oportunidad.

