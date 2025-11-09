México

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Policías auxiliares se encontraban en la zona para prevenir delitos de alto impacto cuando fueron requeridos por los comerciantes de la región

Tras recibir un llamado de auxilio, los oficiales detuvieron a dos hombres que portaban armas largas sin permiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres armados en la Central de Abastos de Iztapalapa creó alerta entre los habitantes de la región, por lo que contactaron a las autoridades y los hechos concluyeron con un operativo policial que logró la detención de los sospechosos.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), gracias a la denuncia de los ciudadanos también fue posible el aseguramiento de armas de fuego y chalecos balísticos, tras la intervención de policías auxiliares en respuesta a la solicitud de comerciantes de la zona.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Canal de Río Churubusco, en la intersección con Eje 5 Sur, dentro de la colonia Central de Abasto, una de las áreas comerciales más concurridas de la Ciudad de México.

Sobre la detención en Iztapalapa

Los ahora detenidos portaban chalecos y armas largas bajo el argumento de ser, presuntamente, de una compañía de seguridad privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información difundida en el boletín oficial, los policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraban realizando acciones orientadas a la prevención de delitos de alto impacto cuando recibieron el llamado de auxilio por parte de varios comerciantes, quienes alertaron sobre la presencia sospechosa de dos individuos.

Al aproximarse al lugar señalado, los agentes identificaron a los hombres y, conforme a los procedimientos establecidos, les marcaron el alto y procedieron a realizarles una revisión preventiva, con lo que los uniformados localizaron dos chalecos balísticos, un arma larga equipada con un cargador y 10 cartuchos útiles, así como un arma corta con su respectivo cargador y 19 cartuchos útiles.

El boletín de prensa refirió que ninguno de los dos detenidos, de 26 y 33 años de edad respectivamente, pudo presentar la documentación que acreditara la legal portación de las armas, por lo que fueron arrestados.

Tras el hallazgo, los policías informaron a los hombres sobre sus derechos y los detuvieron en el sitio. Posteriormente, tanto los individuos como los objetos asegurados fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público (MP), organismo que se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir la situación jurídica de los implicados.

Otras detenciones en alcaldía Iztapalapa

Las autoridades detuvieron en septiembre de 2025 a tres personas por posesión de droga y un arma de fuego larga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 8 de septiembre de 2025, el personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportó disparos en la vía pública, por lo que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a tres hombres en posesión de un arma de fuego larga y dosis de aparente crystal, en calles de la colonia Ixtlahuacán, de la alcaldía Iztapalapa.

Luego de ser alertados por la frecuencia de radio sobre las detonaciones, los policías en campo acudieron a la calle Caléndula, esquina con México, donde observaron a varios sujetos que a simple vista manipulaban un objeto parecido a un arma de fuego, por lo que, con las medidas preventivas del caso, les marcaron el alto.

Según los protocolos de actuación policial, les efectuaron una revisión preventiva y a uno de ellos le aseguraron un arma larga cargada con cinco cartuchos útiles, mientras que a los otros dos les hallaron 15 envoltorios con una sustancia sólida similar al crystal.

Por lo anterior, los policías detuvieron a los hombres de 28, 34 y 35 años de edad, a quienes les comunicaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Luego de generar un cruce de información, se supo que el detenido de 28 años de edad, registró dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los años 2018 y 2021 por los delitos de Robo calificado y Abuso sexual.

