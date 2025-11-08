Youtubers españoles denuncian acoso y amenazas de muerte en CDMX: “No queremos vivir con miedo”

Los creadores de contenido españoles expresaron su preocupación por la seguridad de su hijo nacido en México. (Captura de pantalla)

Los creadores de contenido españoles Chris Cygnus y Carmen Darie, reconocidos por su canal Cygnus & Romantic Vlogs, viven un momento complicado tras revelar que han sido víctimas de amenazas de muerte durante su estancia en México.

La pareja, que radica en la Ciudad de México desde hace dos años junto a su hijo Mateo, compartió la noticia en su más reciente video titulado “PERDEMOS NUESTRA CASA en MÉXICO por AMENAZAS...💀 ¡Tenemos miedo!”.

En el video, publicado en YouTube, la pareja anunció que abandonará su vivienda actual por motivos de seguridad.

“Ya hemos tenido las reuniones con la casera y ya le hemos dicho que no vamos a renovar. Perdemos esta casa y... pues no tenemos casa todavía y no sabemos dónde vamos a ir”, declaró Chris, visiblemente afectado.

Los creadores de contenido, Chris Cygnus y Carmen Darie denunciaron en un reciente video que cambiarán de casa en la CDMX al denunciar amenazas de muerte contra de ellos. Crédito: YouTube / Cygnus & Romantic Vlogs.

“El acoso ha crecido a niveles que no entendemos”: Chris Cygnus rompe el silencio

Chris explicó que el acoso digital y las amenazas se intensificaron con el tiempo sin una razón clara.

“Ya sabéis, o algunos sabéis, lo hemos comentado en algún en vivo hace tiempo, que... pues, bueno, hemos tenido algún tipo de acoso puntual en algún momento, alguna amenaza, ¿no? Ha caído también en algún momento. Esto se ha intensificado a unos niveles que no sabemos ni cuándo ha pasado a ser tan grande”, expresó.

Chris Cygnus y su esposa Carmen contaron que el odio en redes se ha intensificado en los últimos meses. (Captura de pantalla)

El creador destacó que, aunque la mayoría de su audiencia es respetuosa y amable, un sector minoritario ha traspasado límites.

“Hay veces que... yo creo que hay muchas personas— bueno, la mayoría de las que nos estáis viendo sois gente que nos queréis, lo sabemos, recibimos todos los días esos mensajes”, añadió.

Carmen Darie denuncia odio en redes: “Son personas que ni siquiera nos conocen”

Por su parte, Carmen Darie detalló que las amenazas no provienen de personas cercanas, sino de usuarios anónimos en internet.

“Tenemos amenazas de muerte en, en dos ciudades. No podemos decir más o menos cuáles son, pero sí vamos, hay personas que han planificado cosas. Lo hemos leído en chats, no entendemos nada y no sabemos de dónde sale ese odio”, comentó la youtuber.

También explicó que las agresiones provienen de perfiles falsos.

La pareja explicó que su decisión obedece a amenazas contra ellos y su hijo mexicano. (Captura de pantalla)

“No son personas que nos conozcan, ya os avisamos. O sea, son personas como vosotros que nos están viendo en sus casas, no sabemos ni quiénes son en muchas ocasiones, porque están detrás de perfiles”, afirmó.

“No queremos vivir con miedo”: la pareja busca seguridad para su hijo Mateo

Entre lágrimas, los youtubers enfatizaron que su principal preocupación es la seguridad de su hijo, Mateo, nacido en México.

“No queremos cambiarnos de esa casa tampoco, no queremos perder esa otra casa, no queremos vivir con miedo, no queremos tener que cambiar a Mateo de guardería otra vez, porque eso a mí me duele, pues más que todo lo demás”, señaló Chris.

La pareja española no pudo aguantar las lágrimas al escuchar a la presidenta de México. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

La pareja lamentó tener que abandonar su hogar, pero reiteró que su prioridad es proteger a su familia.

“Mateo estaba muy bien en esa guardería, pues ahora ya tenéis más información”, agregó.

“México nos trata muy bien”: los creadores agradecen el apoyo

A pesar de la situación, los españoles aclararon que su experiencia general en México ha sido positiva.

“¿Nos ha amenazado de muerte todo México, todo el mundo? Pues, pues no, para nada. México nos trata muy bien y la gente nos quiere mucho. Pero sí que hay varias personas, muy malas personas, que de verdad nos han amenazado de muerte y en algunos momentos nos han puesto en aprietos”, afirmaron.

Expresaron los 'VIVAS' con todo pulmón en el Zócalo Capitalino. (YouTube / Cygnus & Romantic)

La comunidad mexicana mostró solidaridad con ellos tras la publicación del video. Entre los comentarios, destacaron mensajes de apoyo como: “Cómo mexicana me da vergüenza saber que hay gente pendeja que piensa solo en lastimar a los demás. Lamento mucho lo que están pasando... les mando fuerza y amor”, expresó una usuaria.

“No nos merecemos esto”: los youtubers piden frenar el odio en redes

En la parte final del video, Chris y Carmen hicieron un llamado a la empatía y al respeto en las plataformas digitales. “No hemos hecho nada para que nos amenacen de muerte. No hemos hecho nada para que el odio sea día tras día sobre cada punto y cada coma de las cosas que hagamos o digamos. No nos merecemos eso, ni creo que nadie se lo merezca”, concluyeron.

Los creadores de contenido tuvieron la oportunidad de hablar con el dueño de la taquería. (YouTube Cygnus y Romantic Vlogs)

Varios internautas recordaron que en México existe la Policía Cibernética, organismo que puede rastrear a usuarios que incurran en amenazas o acoso en línea. “Aquí en México hay Policía Cibernética que localiza a los usuarios, te digo porque yo soy policía de fuerzas especiales y sabemos todo tipo de corporación”, comentó un seguidor.

La pareja no ha especificado si ya presentó una denuncia formal ante las autoridades mexicanas, pero su mensaje ha reavivado el debate sobre los límites del acoso digital y la importancia de garantizar la seguridad de los creadores de contenido.