México

Investigarán a trabajador que labora en dos instituciones a la vez en Tecate, BC

El funcionario estaría trabajando en ayuntamiento sin permiso del Cobach

Alfredo Ochoa Álamos, es señalado
Alfredo Ochoa Álamos, es señalado de tener dos trabajos al mismo tiempo, uno en el Ayuntamiento de Tecate y otro en el Colegio de Bachilleres (Semanario Punto y Aparte/FB)

El Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach BC) podría tomar acciones legales y administrativas en caso de confirmarse que Alfredo Ochoa Álamos, subdirector del plantel Tecate, ha desempeñado simultáneamente un segundo empleo en el gobierno municipal de Tecate sin la autorización correspondiente. Así lo advirtió el director general del subsistema educativo, Gerardo Solís Benavides.

Ochoa Álamos fue designado como director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate (IMACTE) por el alcalde Román Cota Muñoz a partir del inicio de su administración, en octubre de 2024.

Desde entonces, habría ejercido ambas funciones al mismo tiempo, sin haber tramitado una licencia ante Cobach ni presentar renuncia para dedicarse de tiempo completo al servicio público.

De acuerdo con información publicada en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tecate, el funcionario percibe un salario mensual de 21 mil 850 pesos, más 18 mil pesos por concepto de compensaciones al frente del IMACTE. Hasta el momento, se desconoce el monto que recibe como trabajador del Colegio de Bachilleres.

No puede haber incompatibilidad

El director general del Cobach
El director general del Cobach BC, Gerardo Solís Benavides señaló que investigará al trabajador (CoBachBC/FB)

Consultado sobre el tema, Solís Benavides aseguró que la ley es clara respecto a este tipo de casos: “Ninguna persona puede estar trabajando si tiene una incompatibilidad o está fuera de perfil”, afirmó al medio local AFN Tijuana.

En ese sentido, indicó que, al contar con una plaza en Cobach, Ochoa Álamos estaba obligado a informar su nombramiento en el gobierno municipal y solicitar el permiso correspondiente para ausentarse de sus funciones en la institución educativa.

El director general reconoció que no tenía conocimiento de la situación específica del subdirector del plantel Tecate y explicó que la revisión constante de la plantilla resulta compleja debido a la magnitud del personal que integra el subsistema en todo el estado: más de mil 350 docentes y alrededor de 750 empleados administrativos.

No obstante, advirtió que ya se inició un proceso interno para revisar la presunta incompatibilidad de cargos y, de comprobarse la falta, se actuará conforme a la normativa aplicable, lo cual podría derivar en sanciones que irían desde la suspensión hasta la separación definitiva del cargo.

El caso ha generado inquietud entre la comunidad educativa de Tecate, donde algunos docentes han señalado que la ausencia del subdirector ha sido constante en los últimos meses. Sin embargo, el Cobach BC no ha emitido una postura oficial en tanto se desarrolla la investigación correspondiente.

Por su parte, el gobierno municipal no ha divulgado información adicional respecto al estatus laboral de Ochoa Álamos, quien continúa encabezando actividades públicas del Instituto de Arte y Cultura.

La resolución del caso podría sentar un precedente para otros servidores públicos que mantengan vínculos activos con instituciones educativas sin apego a los lineamientos legales.

