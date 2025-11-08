México

Ex compañero de Eleazar Gómez asegura que el actor tuvo actitudes violentas durante una obra

Revelaciones de Eduardo Barajas sobre el comportamiento del actor en teatro reavivan el debate en torno a su historial en medio de su estancia en La Granja VIP

Eleazar Gómez vuelve a la
Eleazar Gómez vuelve a la polémica tras su participación en La Granja VIP y genera conflictos con otros concursantes. (Captura: La Granja VIP)

La figura de Eleazar Gómez ha vuelto a estar en el centro de la atención pública tras su participación en el reality La Granja VIP, donde sus acciones han generado conflictos y discusiones con otros concursantes.

Algunos de sus compañeros, como parte del público, no han olvidado su encarcelamiento por agredir a su ex pareja, la modelo Tefi Valenzuela. Sin embargo, a la gran polémica se suma una reciente declaración de Eduardo Barajas.

Eduardo Barajas revela comportamientos violentos
Eduardo Barajas revela comportamientos violentos de Eleazar Gómez durante la obra Las mil y una noches. (La Granja VIP, Facebook)

Ex compañero de Eleazar Gómez asegura que el actor es violento

En medio de la polémica, Eduardo Barajas ha sacado a relucir nueva información sobre el comportamiento del actor durante su participación en la obra Las mil y una noches.

En una entrevista difundida en redes sociales y ampliada posteriormente en una revista de espectáculos, el actor relató que la conducta de Gómez en el escenario fue motivo de preocupación para el elenco y la producción, llegando a ser considerado un riesgo para sus compañeros.

Hubo una situación ahí que vivimos hace muchos años, cuando yo trabajaba en teatro”, dijo al recordar detalles sobre la puesta en escena.

Aunque en ese momento evitó profundizar en los detalles, posteriormente ofreció una versión más completa de los hechos. En entrevista para TV Notas, Barajas explicó que la salida de Gómez de la obra se debió a “cuestiones de indisciplina y situaciones, digamos que hizo cosas que no le gustaron a la productora y me fue subiendo a mí, di las funciones finales”.

El elenco y la producción
El elenco y la producción de Las mil y una noches consideraron a Eleazar Gómez un riesgo por su actitud en el escenario. (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Posteriormente, precisó que entre los comportamientos problemáticos del actor de 39 años se encontraban episodios de violencia en el escenario.

Hubo unos momentos donde sí había violencia, que golpeaba la escenografía”, confesó para la revista.

La actitud de Eleazar Gómez lo habría alejado de sus compañeros

La tensión generada por sus actitudes no pasó inadvertida para el resto del elenco. Irán Castillo, coprotagonista de la obra, optó por distanciarse de Gómez ante la incomodidad que le provocaba su comportamiento.

De acuerdo con Barajas, “no quería dar función con él porque representa un peligro, ella se sentía incómoda”.

Pese a la tensión que se creó en la obra, Barajas reconoció que la situación le abrió una oportunidad profesional: “Para mí fue una gran oportunidad porque el hecho que pasara eso era subir al escenario”, sentenció.

Barajas detalla episodios de violencia
Barajas detalla episodios de violencia de Eleazar Gómez, como golpear la escenografía durante las funciones. (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Entre dimes y diretes, la trayectoria de Eleazar Gómez continúa generando debate, tanto por sus recientes apariciones televisivas como por los testimonios de ex compañeros.

Temas Relacionados

Eleazar GómezLa Granja VIPTV Aztecamexico-entretenimiento

