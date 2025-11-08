Doble ataque a tiros contra la Patrulla Fronteriza de EEUU desata operativo de seguridad en el lado mexicano

De acuerdo con las versiones preliminares, los agentes llevaban a cabo acciones de patrullaje cuando fueron agredidos a disparos en distintos puntos fronterizos de Ciudad Juárez, Chihuahua | US Border Patrol

La tensión en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se intensificó este viernes tras registrarse dos presuntos ataques armados contra agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los incidentes ocurrieron en distintos puntos del borde internacional y, en consecuencia, provocaron una movilización simultánea de corporaciones de seguridad mexicanas y estadounidenses.

Primer ataque: disparos desde el lado mexicano

El primer incidente se registró la tarde del jueves 6 de noviembre en las inmediaciones del puente internacional Córdova Américas. De acuerdo con reportes preliminares, una unidad de la Patrulla Fronteriza fue atacada desde el lado mexicano mientras realizaba labores de vigilancia, la cual presentó al menos un impacto de bala, pero no se reportaron agentes lesionados.

La agresión detonó un operativo de búsqueda en ambos lados de la frontera con participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado (FGE).

De ambos lados de la frontera se desplegaron elementos de policía municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional | Gregory Bull / Associated Press

A la par, las autoridades estadounidenses reforzaron la infraestructura de seguridad en el sector Jerónimo-Santa Teresa. Mientras, en Juárez se resguardó un domicilio en espera de una orden de cateo.

Segundo ataque: agresión en Anapra durante operativo migratorio

Horas después, en la madrugada del viernes 7 de noviembre, se reportó un segundo ataque en la zona de Anapra, ubicada al norponiente de Ciudad Juárez. Agentes fronterizos detectaron un grupo de migrantes que cruzaba por un paso irregular entre los matorrales del Río Bravo. Al intentar detenerlos, los oficiales fueron agredidos con proyectiles de arma de fuego desde territorio mexicano.

Los presuntos agresores huyeron hacia Ciudad Juárez, lo que activó un nuevo despliegue de seguridad. En la colonia Felipe Ángeles, elementos de la SSPM realizaron un operativo en el cruce de las calles Alcatraz y Huautla, donde se ubicó un domicilio presuntamente relacionado con el ataque.

La zona fue asegurada por fuerzas municipales y federales, en espera de que la FGE obtenga autorización judicial para ingresar y proceder con arrestos.

Zonas intervenidas y puntos críticos

Puente internacional Córdova Américas

Ribera del Río Bravo en Anapra

Monumento al Nuevo Ciudadano (“monumento al cigarro”)

Colonia Felipe Ángeles (calles Alcatraz y Huautla)

Área fronteriza Jerónimo-Santa Teresa

Algunos de los puntos intervenidos tras estos ataques armados fueron el Puente Internacional Córdova Américas y el Monumento al Nuevo Ciudadano | Paula Díaz / Agencia EFE

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, confirmó que el ataque ocurrió del lado estadounidense y que los agresores cruzaron hacia El Paso antes de huir de regreso a México. En tanto, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Fiscalía de Operaciones Estratégicas sostuvieron reuniones con autoridades estadounidenses para coordinar las investigaciones.

Videos difundidos por medios locales muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza recorriendo la ribera del Bravo con binoculares y detectores de metales, al tiempo que se ordenó a migrantes ocultos entre arbustos que salieran y se rindieran.