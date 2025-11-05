México

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

El diputado Carlos Bautista Tafolla reveló que circula una lista con amenazas de muerte que él estaría encabezando

Guardar
(FOTO: Infobae/Jesús Aviles)
(FOTO: Infobae/Jesús Aviles)

Carlos Bautista Tafolla, diputado local por el Movimiento del Sombrero, reveló que ha comenzado a circular una lista con amenazas de muerte en contra de funcionarios que también pertenecen a este grupo independiente tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Tafolla detalló en entrevista con Azucena Uresti que dicha lista contiene al menos a dos funcionarios de este movimiento, además de que él estaría encabezándola.

“Ahorita anda circulando una lista que la encabezo yo, por cierto, de los próximos que seguimos supuestamente”, reveló el diputado local.

Además, detalló que en la lista se encuentran varias personas que representan al movimiento, como lo son Víctor Saladitas, regidor del municipio de Uruapan, así como Esteban Constantito, secretario de Obras Públicas de esa localidad.

Imagen de Carlos Manzo junto
Imagen de Carlos Manzo junto a Carlos Bautista. Foto: Facebook / Carlos Bautista

Respecto a la posible presencia de Grecia Quiroz, esposa del alcalde Carlos Manzo, el diputado aseguró que ella no se encuentra en las listas con amenazas de muerte.

Y es que Quiroz, actualmente presidenta honoraria del DIF en Uruapan, fue nombrada como alcaldesa sustituta por parte del Movimiento del Sombrero luego del asesinato de Manzo el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

Bautista Tafolla también aseguró que han recibido apoyo de varios senadores y de parte del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ante las amenazas de muerte lanzadas en su contra.

“Era un líder que se tenía que atender”, acusó

Al hablar del apoyo que han recibido ante las amenazas, el diputado acusó que cuando se solicitó protección para el alcalde Carlos Manzo, no se les brindó.

“¿Por qué después y no antes? No cuando lo estamos solicitando, cuando lo pedíamos para nuestro presidente, ¿por qué no se brindó ese apoyo de parte de nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch? Lo estuvimos buscando mucho, a la presidenta (Claudia Sheinbaum), ahí están todas las evidencias, era un líder que se tenía que atender porque representaba la voz de miles y miles de personas", sentenció.

Carlos Manzo fue atacado a
Carlos Manzo fue atacado a tiros durante un evento público. Recibió siete impactos de bala y uno le causó la muerte, detalló la Fiscalía del Estado. Foto: Facebook / Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo ha provocado indignación en cientos de mexicanos que coincidían con su lucha contra el crimen organizado y la necesidad de restablecer la paz en las comunidades del estado.

Tanto estudiantes como habitantes de Uruapan y Morelia han realizado manifestaciones en distintos puntos de los municipios para exigir justicia por el alcalde.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se implementará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para reforzar la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de seguridad federal, la realización de mesas sobre el tema de manera quincenal, así como un sistema de alertamiento para alcaldes, entre otras.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz
Foto: Facebook / Grecia Quiroz

En tanto, se espera que este miércoles se lleve a cabo la toma de protesta de Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan.

Temas Relacionados

Carlos ManzoCarlos Bautista TafollaUruapanMichoacánMovimiento del SombreroAmenazasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Disney+ México: conoce las películas

Te encorvas sin darte cuenta: esta rutina lo corrige

Ideal para quienes pasan largas horas frente a pantallas, esta propuesta activa zonas clave y promueve una postura más saludable en pocos minutos

Te encorvas sin darte cuenta:

Claudia Sheinbaum se reúne virtualmente con Nahle, Menchaca y Armenta: supervisa avances tras lluvias de octubre

Esta catástrofe ha provocado la muerte de 83 personas en cuatro estados de México

Claudia Sheinbaum se reúne virtualmente

Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández tras divorcio de Cruz Martínez

La cantante de regional mexicano habló sin rodeos sobre cómo vive su romance con el influencer

Alicia Villarreal revela si tiene

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: servicio lento en la Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El 8”, objetivo prioritario

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

Aseguran 17.4 kilos de cocaína en la terminal 2 del AICM

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

Adrián LeBarón denuncia impunidad y exige justicia a seis años del asesinato de su familia en Bavispe, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: conoce las películas

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández tras divorcio de Cruz Martínez

Aldo de Nigris y Elaine Haro son captados en comprometedor momento pese a negar relación

Pepe Madero vive fuerte depresión en medio de escándalo por traición a su ex amigo de PXNDX con su esposa

Ferdinando Valencia descubre que volverá a ser padre en el aniversario luctuoso de su hijo

DEPORTES

Baja sensible para el Tri:

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana