Trasladan al Reclusorio Norte al presunto agresor de la presidenta Claudia Sheinbaum

Elementos de la Policía de Investigación son los encargados del traslado de Uriel “R”

Foto: SSC / (Gobierno de México)

Uriel “R”, quien es señalado como el agresor de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la Ciudad de México fue trasladado a las instalaciones del Reclusorio Norte tras ser detenido.

El 6 de noviembre fue informado el traslado de dicho hombre, acciones a cargo de la Policía de Investigación (PDI), así como de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Será presentado ante las autoridades judiciales para que sea realizada la imputación en su contra.

Dicho sujeto, quien fue capturado el 4 de noviembre, es señalado por intento de tocamientos contra la mandataria. En su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum confirmó una denuncia en contra del hombre, quien presumiblemente estaba alcoholizado.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de PalacioNacional Credito: redes sociales

Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era Presidenta, cuando era estudiante, como joven, éste que es un delito en la Ciudad de México; no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México, sí“, fue parte de lo expresado por la mandataria.

Las acciones del ahora detenido quedaron registradas en video, material en el cual puede verse al sujeto acercarse a Claudia Sheinbaum y tratar de abrazarla.

"Si esto le hacen a la Presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?“, es parte de lo compartido por Claudia Sheinbaum.

Además, el martes 4 de noviembre policías que se encontraban en la zona fueron requeridos por una joven de 25 años de edad que señaló a un sujeto por haberle realizado tocamientos en la calle. Es por ello que los agentes implementaron un desmotivo de búsqueda que derivó en el hallazgo del hombre sobre Paseo de la Condesa.

La violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse: ONU Mujeres México

Por su parte ONU Mujeres se solidarizó con la presidente Claudia Sheinbaum por los hechos sucedidos en el Centro Histórico e invitó a condenar toda la forma de violencia contra las mujeres, así como a garantizar sus derechos.

"Reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando, junto con las instituciones del Estado mexicano, la sociedad civil, la academia, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto, para garantizar el derecho de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia“.

