México

Roger Waters aplaude a Claudia Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez y arremete contra EEUU y Perú

El cantante británico celebró la decisión de México y exigió la liberación de Pedro Castillo

Roger Waters aplaude a Claudia
Roger Waters aplaude a Claudia Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez y arremete contra EEUU y Perú. (Infobae México / Reuters)

El legendario músico inglés Roger Waters se sumó al debate internacional al felicitar públicamente a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, por conceder asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana acusada en su país de intento de golpe de Estado en 2022.

Waters, ex líder de Pink Floyd, lanzó el mensaje desde su cuenta de Instagram, donde no sólo celebró la decisión del gobierno mexicano, sino que también disparó críticas directas contra Estados Unidos y la actual clase política de Perú.

“Bravo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, bravo por darle asilo político a Betssy Chávez”, expresó Waters.

El famoso músico británico compartió sus opiniones y posturas políticas en sus redes sociales, a través de una publicación, mientras comentó con sus seguidores que tomaba la segunda taza de café del día.

Roger Waters en redes sociales.
Roger Waters en redes sociales. (Instagram)

El post, que inicia con un contundente “Viva Claudia, viva Betssy, viva Pedro Castillo, viva Perú, gringos go home”, rápidamente fue viralizado por sus seguidores y simpatizantes de la causa latinoamericana.

Además, el músico no dudó en mostrar su postura sobre la convulsión política peruana, asegurando que “Betssy Chávez debería ser la primera ministra de Perú en este momento, y sería si no fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país”.

Waters fue más allá, afirmando que el gobierno de Lima es “pro estadounidense” y que “la clase dominante ha eludido la democracia en ese hermoso país y se lo están dando a las empresas americanas de litio”.

El autor de The Wall concluyó su mensaje exigiendo la liberación del ex presidente Pedro Castillo: “Dejen a Pedro Castillo fuera de la cárcel, imbéciles, él es el presidente electo de Perú, déjenlo gobernar al país, hasta que tengan otra elección”. Cerró enviando “mucha fuerza” a Sheinbaum y Chávez, refrendando su apoyo a ambos personajes en medio del conflicto diplomático.

La respuesta del gobierno mexicano

La respuesta del gobierno mexicano
La presidenta de México se pronunció sobre la declaración de Perú tras el asilo a Betssy Chávez.

Luego de que Claudia Sheinbaum confirmó el asilo político en México para Betssy Chávez, el Congreso de Perú emitió una declaración de persona non grata contra la presidenta.

La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la declaración contra la presidenta Sheinbaum aprobada por el Congreso de Perú, calificándola como “motivada por planteamientos falsos”.

La SRE reiteró que “México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú” y defendió que el asilo a Betssy Chávez se determinó “en estricto apego al derecho internacional aplicable”, bajo los artículos pertinentes de la Convención de Caracas y la Constitución Mexicana.

La protección se otorgó tras evaluaciones de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores del Gobierno de México, ante las denuncias de Chávez de ser objeto de persecución política y violaciones de derechos procesales.

Roger Waters Claudia Sheinbaum Betssy Chávez Perú EEUU Pink Floyd Estados Unidos Secretaría de Relaciones Exteriores SRE Pedro Castillo

