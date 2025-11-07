Receta de postre con galletas Oreo en vasito sin horno y listo en 5 minutos

Este tipo de galletas suelen ser unas de las favoritas de gran parte de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres son sin duda puden convertir una tarde cualquiera en un momento para disfrutar.

Sin embargo, muchos de ellos pueden ser difíciles de realizar.

Es por eso que si sientes que los dotes reposteros no son lo tuyo, esta es una receta ideal ya que es fácil de preparar y no requier horno para su elaboración.

Receta de postre con galletas Oreo en vasito (sin horno)

Ingredientes

12 galletas Oreo

200 ml de nata para montar o crema para batir (mínimo 35% de grasa)

200 g de queso crema (tipo Philadelphia)

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de mantequilla derretida

Opcional: virutas de chocolate, mini Oreo o fruta para decorar

Preparación

Preparar la base: Tritura 8 galletas Oreo (con su relleno) hasta obtener migas finas. Mezcla con la mantequilla derretida. Reparte la mezcla en el fondo de los vasitos y presiona ligeramente. Mezclar la crema: En un recipiente frío, bate la nata con el azúcar hasta que esté semi montada (textura cremosa). Añade el queso crema y la vainilla, mezcla hasta integrar y obtener una crema suave. Capas: Distribuye parte de la crema sobre la base de galletas de cada vasito. Reserva. Segunda capa de Oreo: Trocea las 4 galletas Oreo restantes y repártelas sobre la crema de cada vasito. Finaliza: Coloca el resto de la crema encima de las galletas troceadas. Decora: Añade virutas de chocolate, mini Oreos o fruta en la superficie. Enfría: Lleva los vasitos al refrigerador al menos 2 horas antes de servir.

Este postre se puede conservar en frío hasta 48 horas.

Cuál es el perfil nutricional de un postre con galletas oreo

A pesar de ser sin duda un postre delicioso, es importante tener en consideración perfil nutricional para consumirlo con moderación y prevenir sus posibles efectos adversos, tales como los picos de glucosa.

A continuación, se presenta una estimación para un vasito individual elaborado con la receta anterior:

Valor nutricional estimado por porción (aproximadamente 150 gramos)

Calorías: 350-400 kcal

Grasas totales: 25-28 g Grasas saturadas: 13-15 g

Carbohidratos totales: 32-36 g Azúcares: 22-26 g

Proteínas: 5-7 g

Fibra: 1-2 g

Sodio: 230-260 mg

Consideraciones nutricionales

Las galletas Oreo aportan carbohidratos, grasas trans y azúcares añadidos.

El queso crema y la nata agregan grasas saturadas y aumentan el valor calórico.

El azúcar refinado incrementa el contenido de azúcares simples.

No es un postre bajo en calorías ni apto para dietas bajas en azúcares o grasas.

Las cifras pueden variar dependiendo de los ingredientes específicos y las cantidades utilizadas. Esta información sirve como orientación general para el consumo responsable.