México

Receta de postre con galletas Oreo en vasito sin horno y listo en 5 minutos

Esta opción es ideal cuando quieres una opción dulce sin tanto esfuerzo

Guardar
Este tipo de galletas suelen
Este tipo de galletas suelen ser unas de las favoritas de gran parte de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres son sin duda puden convertir una tarde cualquiera en un momento para disfrutar.

Sin embargo, muchos de ellos pueden ser difíciles de realizar.

Es por eso que si sientes que los dotes reposteros no son lo tuyo, esta es una receta ideal ya que es fácil de preparar y no requier horno para su elaboración.

Este postre es ideal porque
Este postre es ideal porque no requiere horno y lleva pocos ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de postre con galletas Oreo en vasito (sin horno)

Ingredientes

  • 12 galletas Oreo
  • 200 ml de nata para montar o crema para batir (mínimo 35% de grasa)
  • 200 g de queso crema (tipo Philadelphia)
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 2 cucharadas de mantequilla derretida
  • Opcional: virutas de chocolate, mini Oreo o fruta para decorar

Preparación

  1. Preparar la base: Tritura 8 galletas Oreo (con su relleno) hasta obtener migas finas. Mezcla con la mantequilla derretida. Reparte la mezcla en el fondo de los vasitos y presiona ligeramente.
  2. Mezclar la crema: En un recipiente frío, bate la nata con el azúcar hasta que esté semi montada (textura cremosa). Añade el queso crema y la vainilla, mezcla hasta integrar y obtener una crema suave.
  3. Capas: Distribuye parte de la crema sobre la base de galletas de cada vasito. Reserva.
  4. Segunda capa de Oreo: Trocea las 4 galletas Oreo restantes y repártelas sobre la crema de cada vasito.
  5. Finaliza: Coloca el resto de la crema encima de las galletas troceadas.
  6. Decora: Añade virutas de chocolate, mini Oreos o fruta en la superficie.
  7. Enfría: Lleva los vasitos al refrigerador al menos 2 horas antes de servir.

Este postre se puede conservar en frío hasta 48 horas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el perfil nutricional de un postre con galletas oreo

A pesar de ser sin duda un postre delicioso, es importante tener en consideración perfil nutricional para consumirlo con moderación y prevenir sus posibles efectos adversos, tales como los picos de glucosa.

A continuación, se presenta una estimación para un vasito individual elaborado con la receta anterior:

Valor nutricional estimado por porción (aproximadamente 150 gramos)

  • Calorías: 350-400 kcal
  • Grasas totales: 25-28 g
    • Grasas saturadas: 13-15 g
  • Carbohidratos totales: 32-36 g
    • Azúcares: 22-26 g
  • Proteínas: 5-7 g
  • Fibra: 1-2 g
  • Sodio: 230-260 mg

Consideraciones nutricionales

  • Las galletas Oreo aportan carbohidratos, grasas trans y azúcares añadidos.
  • El queso crema y la nata agregan grasas saturadas y aumentan el valor calórico.
  • El azúcar refinado incrementa el contenido de azúcares simples.
  • No es un postre bajo en calorías ni apto para dietas bajas en azúcares o grasas.

Las cifras pueden variar dependiendo de los ingredientes específicos y las cantidades utilizadas. Esta información sirve como orientación general para el consumo responsable.

Temas Relacionados

postreRecetasgalletasmexico-noticias

Más Noticias

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

“El Bandera Roja” aún no pierde la esperanza de pelear contra el tapatío

Estos son las metas que

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

Incluso llegó a vestirse como trabajador de la CFE

Cae “El Apa” del CJNG,

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

La FMF felicitó al delantero del Fulham por la anotación que le valió para ser condecorado

Este es el gol de

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre

El estratega prepara ajustes rumbo a los duelos ante Uruguay y Paraguay, con incorporaciones que apuntan a renovar el plantel nacional

Dos sorpresas estarían en la

Sader y Bajío acuerdan precio por tonelada de maíz blanco tras distintas movilizaciones de productores

Durante los últimos días de octubre, los agricultores paralizaron distintos tramos carreteros en varias entidades de México hasta llegar a un acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Sader y Bajío acuerdan precio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Apa” del CJNG,

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

“Los Jordan”, el grupo afín a Los Chapitos que estaría encargado de difundir información falsa en redes sociales

Giran orden de aprehensión contra “El Botox” y “El Timbas”, presuntos homicidas de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Travis Barker de Blink-182 y

Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi sorprenden con inesperada colaboración: “Comienza el viaje”

Itatí Cantoral es la nueva ‘Lupita’: ciudades y fechas para verla en Mentiras El Musical

Supuesto novio de Andrea Legarreta debuta como titular de importante noticiero: “Qué gusto me dio verlo”

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

DEPORTES

Estos son las metas que

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA