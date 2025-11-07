México

Mariana Rodríguez lamenta fallecimiento de Celis, niño del DIF en Nuevo León con múltiples enfermedades

El pequeño Celis, quien vivía en el DIF Capullos y enfrentó múltiples enfermedades, falleció este 6 de noviembre. Mariana Rodríguez Cantú lamentó su muerte con un mensaje que conmovió a miles

Guardar
Foto: Twitter @CEDHNL
Foto: Twitter @CEDHNL

El pasado jueves 6 de noviembre falleció Celis, un niño que se encontraba bajo el resguardo del DIF Capullos en Nuevo León y cuya historia de fortaleza y esperanza conmovió a miles. La noticia fue confirmada por Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina AMAR a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, quien compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales para despedirlo.

Celis no solo vivió: nos enseñó a vivir”, escribió Rodríguez al anunciar el deceso del menor, cuya vida estuvo marcada por una lucha constante contra diversos padecimientos.

Según detalló la funcionaria, Celis llegó a Capullos con un diagnóstico médico muy complicado: padecía parálisis cerebral infantil, hidrocefalia, botón gástrico, epilepsia, diabetes, escoliosis severa y un síndrome genético. Pese a los pronósticos negativos de los médicos, el pequeño superó las expectativas, aprendiendo a caminar, hablar y comer por sí mismo.

“Le dijeron que no caminaría… y caminó. Que no hablaría… y habló. Que no podría comer… y lo hizo”, recordó Mariana en su publicación.

Usuarios en redes sociales se
Usuarios en redes sociales se unieron al luto por Celis, símbolo de fortaleza y amor en el DIF Capullos. (Foto: Archivo)

La titular de AMAR también compartió un aspecto doloroso del pasado del menor: Celis fue producto de un abuso sexual, un hecho que, dijo, representa la dura realidad que muchos niños enfrentan incluso antes de nacer.“Nos enseñó que la vida no se mide en años, sino en amor. Que un niño, por más frágil que parezca, puede ser el alma más fuerte que pasa por este mundo”, expresó.

Posteriormente, Rodríguez publicó un video en honor a Celis, recordando los seis años que el pequeño estuvo en este mundo y cómo su historia se convirtió en símbolo de amor, esperanza y resiliencia. “A veces la vida es larga, a veces es corta… pero siempre llega con una misión. Celis solo estuvo seis años en este mundo, y en esos seis años nos enseñó más de lo que muchos aprenden en toda una vida”, escribió.

Miles de usuarios en redes sociales reaccionaron con tristeza y cariño ante la noticia, reconociendo el trabajo del DIF Capullos y el acompañamiento que Celis recibió durante su estancia. “Nos enseñó que los milagros existen, que la fuerza no siempre se nota en los músculos, sino en el alma. Y que el amor puede sanar incluso lo que la medicina no puede”, concluyó Mariana Rodríguez.

Temas Relacionados

Mariana RodríguezDIF CapullosNuevo LeónCelisniñomueremexico-noticias

Más Noticias

Dalílah Polanco reacciona a la muerte del papá de Joanna Vega Biestro: “Mándenle amor”

La actriz estaba con su amiga cuando recibió la lamentable noticia

Dalílah Polanco reacciona a la

Cuánto aguinaldo recibirá la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre, según el Presupuesto de Egresos 2025

Con el nuevo aguinaldo ampliado, la presidenta de México sumará varios miles de pesos adicionales a su prestación anual

Cuánto aguinaldo recibirá la presidenta

Usuario denuncia nueva plaga de chinches en la Línea 9 del Metro CDMX: " Y la gente todavía se pelea por el asiento"

El clip difundido por un usuario en redes sociales ha causado temor y reclamos por falta de higiene en los vagones

Usuario denuncia nueva plaga de

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: viernes y sábado metrobús amplió su horario

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

Tras el éxito en la venta de boletos para su primera función, la banda abrió una segunda fecha el 11 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros

AC/DC anuncia el inicio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco reacciona a la

Dalílah Polanco reacciona a la muerte del papá de Joanna Vega Biestro: “Mándenle amor”

AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

Ludwika Paleta rompe el silencio tras vinculación con la secta NXIVM y aclara su postura sobre Emiliano Salinas

Efigenia Ramos revela que familia de Silvia Pinal sí sabía de los audios del maltrato: “Pusieron cámaras después”

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: Manola Diez sufre una lesión

DEPORTES

Javier Aguirre anuncia la lista

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Lando Norris apunta alto en Brasil: “Espero otro fin de semana como el de México”

Esto necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Costa de Marfil