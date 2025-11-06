Cae operador de “Los Jordan” y tres integrantes más de Los Mayos en operativos de seguridad en Sinaloa

"Calamaco" y el otro cómplice son identificados como cercanos a la célula de "Los Jordan", ligada a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa | SSPC

Como parte del reforzamiento de seguridad en Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a cinco hombres por estar presuntamente vinculados con células delictivas generadoras de violencia, durante dos operativos realizados en los municipios de Mazatlán y Culiacán.

La noticia fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial de X:

En dos acciones operativas en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico, @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región. En Mazatlán fueron capturados Juan Carlos “N”, alias “Calamaco”, y Jesús “N”, relacionados con delitos de homicidio y venta de droga. En Culiacán se detuvo a tres hombres armados vinculados también con hechos violentos en la entidad. En ambas acciones se aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo" (sic), se lee.

El secretario Omar García Harfuch dio a conocer el resultado de las dos operaciones de seguridad en Sinaloa | Henry Romero / Reuters

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Primer golpe: debilitan a “Los Jordán” y “El Calamaco del Cártel de Sinaloa

En la sindicatura de El Habal, agentes federales detuvieron a Juan Carlos Calamaco Rodríguez, apodado como “Calamaco”, y a Jesús Orlando Flores Martínez. Ambos fueron identificados como presuntos miembros del grupo delictivo "Los Jordan“, afín al Cártel de Sinaloa, pero muy cercana a la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Los Chapitos.

De acuerdo con las autoridades, “Calamaco” es uno de los principales operadores de esta organización relacionada con venta de droga, homicidios en Coahuila y Durango, así como con la difusión de información falsa en redes sociales para desviar la atención de las fuerzas de seguridad.

Se les incautó radios, cargadores y fusiles | SSPC

Durante su captura se les decomisó lo siguiente:

Un arma larga

Tres cargadores

Equipos telefónicos

Un vehículo con reporte de robo

Segundo operativo: capturan a fuerzas de “La Mayiza” en Mazatlán

En una segunda acción, desarrollada en la sindicatura de Alcoyonqui, municipio de Culiacán, fueron detenidos Heras Félix Rodrigo, Bryan Alberto López García y Fortunato Alvarado Moreno, presuntos integrantes de una célula vinculada a la facción de “La Mayiza”.

Los tres viajaban en una camioneta sin placas de circulación cuando fueron interceptados por las autoridades. En la revisión, se les aseguraron:

Dos armas cortas

Unaarma larga

Una camioneta con reporte de robo

Los tres integrantes de "La Mayiza" fueron detenidos en la sindicatura de Alconyonqui de Mazatlán | SSPC

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, quien definirá su situación jurídica.