¿Éxito o fracaso? Así marcha la venta de boletos de la gira de Ángela Aguilar en Estados Unidos

Medios locales reportaron poca demanda de entradas en varias localidades, a pesar de que se ofreció una promoción de paquetes con pagos diferidos. (Infobae México / Jesús Avilés)

Desde la óptica de las redes sociales, el inicio de la gira ‘Libre Corazón’ de Ángela Aguilar fue decepcionante. Así lo establecieron videos que fueron ampliamente difundidos en TikTok de la presentación de la artista mexicana en el The Pavilion at Toyota Music Factory, de Dallas, Texas.

A pesar de que horas antes se habilitó una promoción de paquetes con precios especiales y a pagos diferidos, los clips mostraban asientos vacíos en diversas secciones del teatro, con una capacidad de 2,264 asientos.

¿Más solitaria que nunca?

‘Libre Corazón’ es la primera gira en solitario de Ángela Aguilar luego de 13 años de evolución musical que fue celosamente supervisada por sus padre, Pepe Aguilar.

Sin embargo, una tensa relación con la prensa y una vida personal marcada por relaciones sentimentales que fueron tema de conversación en programas de espectáculos frenaron la popularidad de Ángela Aguilar, especialmente en México y Argentina.

La cantante ofreció su primer show como solista en Dallas, Texas. TikTok: @rldmickeyuv // @ramon.estrada431

En junio de 2024, la confirmación de su romance con Christian Nodal consolidó una narrativa donde la intérprete era señalada de ser la causa de la separación del sonorense con la trapera argentina Cazzu, meses después del nacimiento de su hija.

Curiosamente, la controversia siempre fue avivada por Aguilar y Nodal, quien en distintas entrevistas discrepaban en fechas claves de su romance.

Desde entonces, Ángela Aguilar ha navegado de una polémica a otra y cada aspecto de su vida profesional y personal es juzgado a detalle en plataformas digitales, donde miles de personas celebran el potencial fracaso de su gira ‘Libre Corazón’.

Así marcha la venta de boletos

Al margen de los videos difundidos en TikTok, información disponible en Ticketmaster y sitios oficiales de las sedes de los conciertos de Ángela Aguilar en EEUU, la artista no ha conseguido ningún sold out en sus presentaciones de noviembre.

Próximos conciertos de ‘Libre Corazón Tour’

7 de noviembre: San Antonio, Texas

8 de noviembre: Houston, Texas

20 de noviembre: Tucson, Arizona

21 de noviembre: El Paso, texas

4 de diciembre: Los Ángeles, California

6 de diciembre: San José, California

7 de diciembre: Bakersfield, California

12 de diciembre: San Diego, California

13 de diciembre: Las Vegas, Nevada

No obstante, la disponibilidad de accesos en sus próximos conciertos no podría indicarse como un fracaso en ventas debido a la capacidad de los teatros.

Para sus conciertos en Houston, Tucson, El Paso y Hollywood, la venta boletos supera el 70% del aforo de los recintos.

Ventas de boletos de sus próximas presentaciones

8 de noviembre, Music Hall, Houston, TX

Capacidad: 5,000 asientos

180 boletos disponibles

Precios: 64 a 109 dólares

Venta de boletos para su show del 8 de noviembre.

20 de noviembre, Linda Ronstadt Music Hall, Tucson, AZ

Capacidad: 2,289 asientos

128 boletos disponibles

Precios: 61 a 224 dólares

Venta de boletos del concierto del 20 de noviembre.

21 de noviembre, The Plaza Theatre Performing Arts Center, El Paso, TX

Capacidad: 2,050 asientos

318 boletos disponibles

Precios: 55 a 273 dólares

4 de diciembre, Dolby Theatre, Hollywood, CA

Capacidad: 3,300 asientos

900 boletos disponibles

Precio: 40 a 1,505 dólares

Hasta el momento, su concierto del 13 de diciembre en el Pearl Concert Theater de Las Vegas representa su mayor reto en ventas. El teatro, con una capacidad para 2,500 personas, reporta un avance estimado en ventas de boletos del 50% del aforo total.

Venta de boletos del concierto del 21 de noviembre.