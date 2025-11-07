Dalílah Polanco reacciona a la muerte del papá de Joanna Vega Biestro: “Mándenle amor”

(IG: @vegabiestro)

Dalílah Polanco, amiga de Joanna Vega Biestro, reapareció en redes sociales tras el fallecimiento del padre de la conductora, Alejandro Vega Torra.

La actriz agradeció las muestras de cariño que su amiga ha recibido a través de redes sociales y pidió que le sigan mandando mucho amor en este momento tan complicado en su vida.

"Estoy ahorita llegando a mi casa y me di el permiso de hacer este live para pedirles de todo corazón que le manden amor. Que así como hubo personas que se atrevieron a hacer leña del árbol caído, que se note el amor maravilloso que podemos brindarle a una persona cuando la necesita”, dijo en redes sociales.

Minutos antes, Joanna había participado con su habitual entusiasmo en la sección de espectáculos, donde conversó con Dalílah Polanco. (@vegabiestro, Instagram)

Dalílah confirmó que estaba con su amiga cuando recibió la lamentable noticia.

“Estuve en Sale el Sol en la mañana, llegué tempranito, estuvimos platicando, estábamos felices, estábamos bromeando. Y a media mañana le avisaron que su papá se había ido", continuó.

Por último, la exparticipante de La Casa de los Famosos México 2025 aseguró que se mantendrá muy cerca de Joanna Vega Biestro.

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera anuncian en vivo la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro. Crédito: @saleelsoltv, X

"Martha se quedó otro ratito con ella ahorita. Yo la seguiré abrazando cada día y le seguiré, pues dando mi cariño, mi cuidado y, si ustedes pueden, así como me están marcando de amor, me están llenando de amor, llénenla a ella, porfa”, dijo.

Joanna Vega Biestro recibió la lamentable noticia en Sale el Sol

Fue durante la transmisión en vivo del matutino de Imagen Televisión del 6 de noviembre cuando la conductora recibió la noticia de la muerte de su padre.

(IG: @imagentvmx)

Después de un corte, Ana María Alvarado informó a la audiencia sobre el suceso.

“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para... Ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega Biestro y la verdad lo sentimos mucho”, dijo visiblemente afectada.

Mauricio Mancera tomó la palabra para expresar su solidaridad: “Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos. Fue una noticia de improviso que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire; son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar de alguien tan querido para todos nosotros”.

Gustavo Adolfo Infante se conmovió al hablar de la tragedia personal de su compañera Joanna Vega- Biestro |Crédito: Imagen Televisión

Horas más tarde, Ana María Alvarado amplió la información sobre el deceso de Alejandro Vega Biestro a través de su canal de YouTube.

“Tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió, descanse en paz. El señor estaba enfermo, estaba bien, pero pues allá arriba mandan”, declaró.