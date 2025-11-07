Cómo visitar Escape Rooms gratis en la Glorieta de Insurgentes

La experiencia es gratuita en la Glorieta de los Insurgentes.

Participar en un Escape Room significa sumergirse en una aventura interactiva en la que un grupo de personas ingresa a un espacio temático y ahora es posible realizarlo de manera gratuita en la CDMX

Recibe una misión o una historia inicial y, a través de pistas, acertijos y colaboración, debe encontrar la salida o resolver un misterio antes de que termine el tiempo. Estos cuartos de escape se han popularizado mundialmente como una opción de entretenimiento inteligente para todas las edades, ya que ponen a prueba el ingenio, la lógica y el trabajo en equipo.

En la Glorieta de Insurgentes hay seis Escape Rooms completamente gratuitos instalados al aire libre. Las temáticas disponibles incluyen misterios históricos y experiencias de terror ligero:

Santa Inquisición

Purgatorio

El circo de los horrores

Tesoro de Moctezuma

Estación de policías zombi

Laboratorio zombi

Cada cuarto ofrece una narrativa diferente y diez minutos de retos, donde el objetivo es resolver los enigmas junto con los demás participantes.

Asistir es muy sencillo y no requiere registro previo. Basta con dirigirse a la Glorieta de Insurgentes, donde se ubica la estación Metro Insurgentes de la Línea 1 (color rosa), una de las más transitadas de la ciudad y con fácil acceso desde diversos puntos.

Pasos para participar en un Escape Room en la Glorieta de Insurgentes:

Llega por Metro: Utiliza la Línea 1 y baja en la estación Insurgentes. La salida desemboca directamente en la glorieta. Ubica los Escape Rooms: Dirígete a la explanada central, donde están montados los seis cuartos, señalizados y atendidos por el personal de Escape Rooms México Condesa y el Metro. Forma tu grupo: Cada sala admite hasta diez personas, pero puedes ingresar solo, en pareja o con amigos. Grupos nuevos se integran constantemente. Escoge la temática: Decide en cuál de las seis narrativas deseas participar. Puedes probar más de una durante tu visita. Participa y resuelve: Ingresa a la sala seleccionada cuando sea tu turno. Tendrás diez minutos para descifrar las pistas y completar la misión junto con los demás. Repite la experiencia: Si quieres intentar otro reto de diferente temática, puedes volver a integrarte a cualquier sala disponible sin restricción de veces.

El evento funciona este domingo y se repetirá los días jueves, viernes, sábado y domingo de la semana entrante, de 19:00 a 23:00 horas, lo que permite ajustarse a diferentes horarios y agendas.

Esta propuesta crea una oportunidad para que familias, amigos y quienes viajan solos fortalezcan habilidades de razonamiento lógico en un entorno accesible y divertido. La experiencia está pensada para cualquier edad y no tiene costo. Solo necesitas el ánimo de resolver misterios en equipo y acercarte a la Glorieta de Insurgentes, justo en el corazón de la ciudad.