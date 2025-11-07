Cómo quitar las manchas amarillas de las almohadas con esta mezcla casera

Dar un buen mantenimiento a las almohadas es importante para alargar su vida útil.

Las manchas amarillas en las almohadas se originan principalmente por la acumulación de sudor. Durante el sueño, el cuerpo transpira y el sudor, al penetrar en la funda y el tejido de la almohada, dejando así residuos de sales y otras sustancias que con el tiempo adquieren un tono amarillento.

Sin embargo, a pesar de ser la causa más común, existen otros factores que también pueden contribuir a su aparición, tales como las siguientes:

Restos de saliva: Al dormir boca abajo o de lado, la saliva puede empapar la almohada y dejar marcas.

Grasa y aceites naturales de la piel y el cabello: Estos aceites se transfieren durante la noche y también promueven la aparición de manchas.

Productos cosméticos: Cremas, maquillajes y lociones aplicadas antes de dormir pueden dejar residuos y coloración.

Humedad ambiental: Ambientes húmedos favorecen la absorción de la humedad y aceleran el proceso de amarillamiento.

Con el tiempo, la repetida exposición a estos elementos produce manchas que pueden ser difíciles de eliminar; sin embargo, existe una mezcla (realizada con ingredientes caseros) que ha demostrado ser ampliamente eficaz para combatir estas molestas manchas para siempre y aquí te contamos la receta para que esta sea una preocupación menos en tu vida.

Limpiar las almoahdas con esta mezcla, cada cierto tiempo, te ayudará a mantenerlas en buen estado. (Real Simple)

Mezcla casera para eliminar manchas amarillas de las almohadas

Ingredientes:

1 taza de bicarbonato de sodio

1 taza de detergente en polvo para ropa (blanco o neutro)

1 taza de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 3%)

1/2 taza de vinagre blanco

Agua caliente

Procedimiento:

Mezcla el bicarbonato de sodio, el detergente en polvo y el peróxido de hidrógeno en un recipiente. Llena la lavadora con agua caliente (la mayor temperatura que permitan las instrucciones de la almohada). Agrega la mezcla preparada a la lavadora, junto con el vinagre. Coloca la almohada y asegúrate de que quede completamente sumergida. Deja en remojo durante 30 minutos. Lava en el ciclo normal. Si es necesario, realiza un segundo enjuague para eliminar restos de detergente. Seca al aire libre o en secadora, siguiendo las indicaciones de la etiqueta de la almohada.

La mezcla de bicarbonato de sodio y el vinagre blanco es ideal para eliminar todo tipo de manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplica esta mezcla a tus almohadas y devuélveles su apariencia nueva y confortable para tener un mejor descanso y alargar la vida útil de este objeto de uso cotidiano.