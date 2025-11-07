México

Cae presunto implicado en el feminicidio de Norma Patricia, enfermera asesinada en la alcaldía Iztapalapa de CDMX

La joven denunció previamente a un cirujano por posible mala práctica y amenazas

Guardar
Norma Patricia fue asesinada el
Norma Patricia fue asesinada el 11 de junio de 2024 en calles de la alcaldía Iztapalapa. Foto: Fiscalía CDMX

A más de un año del feminicidio de Norma Patricia, enfermera que fue asesinada en un ataque con arma de fuego en calles de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, las autoridades informaron la detención de Javier “N” por su probable implicación en los hechos, ocurridos el 11 de junio de 2024.

Ese día, la joven fue agredida a tiros cuando caminaba por una calle de dicha alcaldía para dirigirse a su trabajo como enfermera. El ataque ocurrió luego de que denunció al médico cirujano José Humberto “N” por mala práctica y amenazas luego de someterse a una cirugía estética.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la detención del sujeto se llevó a cabo por su presunta participación en la planeación y coordinación en el feminicidio de la joven.

Las investigaciones permitieron a las autoridades determinar que el médico cirujano, José Humberto “N”, habría contratado a un grupo de personas para asesinar a Norma Patricia, entre ellas a Javier “N”, quien habría planeado la agresión al vigilar sus movimientos.

Crédito: Facebook
Crédito: Facebook

El sujeto fue ubicado por Policías de Investigación (PDI) en una estética dentro de un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, por lo que siguieron su rastro y efectuaron su captura el miércoles 5 de noviembre en la alcaldía Magdalena Contreras.

El sujeto fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

Médico fue detenido en Colombia

Humberto "N" fue detenido en
Humberto "N" fue detenido en el municipio de Floridablanca, en Santander, Colombia. Foto: Captura de pantalla / Policía de Colombia

Por este caso fue detenido en julio de 2024 el probable autor material del feminicidio, quien actualmente se encuentra recluido enfrentando su proceso legal.

José Humberto “N” fue arrestado por elementos de la Policía de Colombia y de la Interpol el 7 de diciembre del mismo año por su presunta participación en el delito de abuso sexual y lesiones en contra de Norma Patricia.

El sujeto permanece en ese país hasta el momento, ya que la Fiscalía capitalina solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar el procedimiento de extradición correspondiente, el cual continúa en trámite.

Cabe señalar que Norma Patricia hizo de conocimiento público su caso en el año 2023, además de que señaló a José Humberto “N” como el responsable de cualquier acción en su contra, ya que era víctima de acoso y amenazas desde que interpuso la denuncia en su contra.

“Hago responsable al Dr. José Humberto “N” de todo lo posible que pueda afectar mi integridad física y mental (…) Muero de miedo al saber que el doctor atente incluso contra mi vida para solucionar el problema, ya que es evidente que lo que me hizo será sancionado. Me siento en peligro inminente todos los días”, escribió la joven en redes sociales.

Temas Relacionados

FeminicidioNorma PatriciaIztapalapaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 7 de noviembre

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la CDMX y Edomex

Cómo está la calidad del

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Ranking de Prime Video en

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El mundo deportivo tendrá mucha actividad este fin de semana desde el futbol europeo hasta los emparrillados de la NFL

Agenda de deportes del 7

La Granja VIP EN VIVO: la tensión crece tras la salvación de Eleazar Gómez la tarde de hoy 7 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Manola Díez permanecen en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”

Actualmente, Isaac Cruz es campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los superligeros

El rival invicto mexicano que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Macron destaca en México la

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Prime Video en

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

La Granja VIP EN VIVO: la tensión crece tras la salvación de Eleazar Gómez la tarde de hoy 7 de noviembre

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 7 de noviembre

DEPORTES

Agenda de deportes del 7

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025