Cae presunto implicado en el feminicidio de Norma Patricia, enfermera asesinada en la alcaldía Iztapalapa de CDMX

Norma Patricia fue asesinada el 11 de junio de 2024 en calles de la alcaldía Iztapalapa. Foto: Fiscalía CDMX

A más de un año del feminicidio de Norma Patricia, enfermera que fue asesinada en un ataque con arma de fuego en calles de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, las autoridades informaron la detención de Javier “N” por su probable implicación en los hechos, ocurridos el 11 de junio de 2024.

Ese día, la joven fue agredida a tiros cuando caminaba por una calle de dicha alcaldía para dirigirse a su trabajo como enfermera. El ataque ocurrió luego de que denunció al médico cirujano José Humberto “N” por mala práctica y amenazas luego de someterse a una cirugía estética.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la detención del sujeto se llevó a cabo por su presunta participación en la planeación y coordinación en el feminicidio de la joven.

Las investigaciones permitieron a las autoridades determinar que el médico cirujano, José Humberto “N”, habría contratado a un grupo de personas para asesinar a Norma Patricia, entre ellas a Javier “N”, quien habría planeado la agresión al vigilar sus movimientos.

El sujeto fue ubicado por Policías de Investigación (PDI) en una estética dentro de un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, por lo que siguieron su rastro y efectuaron su captura el miércoles 5 de noviembre en la alcaldía Magdalena Contreras.

El sujeto fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

Médico fue detenido en Colombia

Humberto "N" fue detenido en el municipio de Floridablanca, en Santander, Colombia. Foto: Captura de pantalla / Policía de Colombia

Por este caso fue detenido en julio de 2024 el probable autor material del feminicidio, quien actualmente se encuentra recluido enfrentando su proceso legal.

José Humberto “N” fue arrestado por elementos de la Policía de Colombia y de la Interpol el 7 de diciembre del mismo año por su presunta participación en el delito de abuso sexual y lesiones en contra de Norma Patricia.

El sujeto permanece en ese país hasta el momento, ya que la Fiscalía capitalina solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar el procedimiento de extradición correspondiente, el cual continúa en trámite.

Cabe señalar que Norma Patricia hizo de conocimiento público su caso en el año 2023, además de que señaló a José Humberto “N” como el responsable de cualquier acción en su contra, ya que era víctima de acoso y amenazas desde que interpuso la denuncia en su contra.

“Hago responsable al Dr. José Humberto “N” de todo lo posible que pueda afectar mi integridad física y mental (…) Muero de miedo al saber que el doctor atente incluso contra mi vida para solucionar el problema, ya que es evidente que lo que me hizo será sancionado. Me siento en peligro inminente todos los días”, escribió la joven en redes sociales.