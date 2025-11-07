Bloqueo del ITT en distintas vialidades de Puebla es levantado bajo promesa de reunión con autoridades

Estudiantes del ITT. Foto: tecnm.mx/

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) levantaron bloqueos en vialidades del municipio de Tehuacán, Puebla, tras acordar con autoridades federales la realización de una mesa de diálogo programada para este viernes.

Los bloqueos incluyeron el bulevar José María Morelos y Pavón y el tramo Tecnológico–San Marcos, vialidades que permanecieron cerradas durante poco más de dos horas, impidiendo el tránsito vehicular y generando afectaciones en la zona.

La decisión de interrumpir el paso respondió a la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas a las demandas estudiantiles, que suman ya 22 días de conflicto. El paro estalló el pasado 14 de octubre, con la exigencia principal de destitución del director Sergio Villafuerte Palavicini, así como la mejora de instalaciones, condiciones en los laboratorios y dotación de equipo.

El martes 4 de noviembre, los alumnos habían anunciado nuevas movilizaciones, incluyendo la toma de la caseta de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, vía que conecta la región de Puebla con Oaxaca y cuya caseta 76 Tehuacán se ubica en territorio poblano, cerca del municipio de Francisco I. Madero. La protesta afectó rutas estratégicas para el tránsito entre ambos estados.

Durante la protesta del martes, los manifestantes denunciaron amenazas con armas de fuego por parte de personas desconocidas, lo que los llevó a retirarse temporalmente, aunque confirmaron su intención de continuar las acciones de presión para ser atendidos por las autoridades de la institución educativa.

La mañana del 6 de noviembre, un grupo compuesto por más de cien estudiantes y padres de familia bloqueó los accesos al instituto, ante la ausencia de representantes federales en las mesas de negociación. Los inconformes señalaron que el delegado de Gobernación estatal, Humberto Sánchez, incumplió el compromiso de una reunión, motivo por el que optaron por la interrupción de las vialidades.

Alrededor de las 15:00 horas, tras una llamada telefónica de funcionarios jurídicos del TecNM, los estudiantes anunciaron el levantamiento del bloqueo, luego de que se confirmó la instalación de una mesa de diálogo para este viernes a las 10:00 horas. Los jóvenes expresaron su disposición para reponer el tiempo académico perdido si el conflicto se resuelve favorablemente, mientras más de 4 mil 300 estudiantes permanecen sin clases desde hace tres semanas.

Este conflicto se suma a otras manifestaciones a nivel nacional, de maestros y estudiantes quienes señalan las malas condiciones de los planteles educativos, la falta de protocolos en contra de la violencia, el acoso, bullying, entre otras problemáticas.