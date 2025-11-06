Tiktoker china enfrenta a influencer mexicana que culpó a su país del COVID-19: “Eso no es humor, es ignorancia”

El video viral de Estela Hao expuso la desinformación y el racismo en los comentarios de la influencer mexicana. (TikTok / @estelahao)

Una nueva polémica en redes sociales ha desatado un intenso debate entre usuarios de México y China, luego de que la influencer mexicana Ana Gastelum publicara un video durante su viaje a Shanghái en el que emitió comentarios considerados racistas sobre el origen del COVID-19. Sus palabras no tardaron en generar una ola de indignación, especialmente después de la respuesta contundente de la creadora china Estela Hao, quien calificó las declaraciones como “ignorantes y ofensivas”.

El conflicto comenzó cuando Ana Gastelum, mientras grababa un recorrido gastronómico en las calles de Shanghái, expresó ante la cámara: “Jamás voy a olvidar que nos enfermaron el 2020 de COVID y caímos en pandemia. Nunca lo voy a olvidar”. El fragmento fue difundido en TikTok y rápidamente llegó a oídos de Estela Hao, quien no ocultó su molestia y respondió con un video que en pocas horas acumuló miles de reproducciones y comentarios.

“Vi un video que me dio mucha pena ajena, aunque ni siquiera conozco a la youtuber. Decir que los ‘chinitos’ nos enfermaron de COVID no solo es racista, también es profundamente ignorante. La OMS nunca dijo que China creó el virus. Solo se detectó el primer caso ahí”, señaló Hao, visiblemente indignada.

Miles de usuarios respaldaron el mensaje de la tiktoker china, que calificó las palabras de Ana Gastelum como “irresponsables”. (TikTok / @estelahao)

En su video, la tiktoker explicó con ejemplos históricos por qué las declaraciones de Gastelum carecen de fundamento científico y promueven la desinformación.

“¿Acaso culpamos a los mexicanos por la gripe porcina en 2009? El primer brote fue en Veracruz, pero nadie dijo que los mexicanos nos contagiaron. Lo mismo con la gripe española, que ni siquiera surgió en España. Ponerle nacionalidad a un virus es absurdo”, recalcó.

La creadora mexicana fue duramente criticada tras ser reprendida por una influencer china en un video viral. (Instagram / @anagastelumc)

Hao también mencionó que en octubre de 2019, antes de la pandemia, Wuhan fue sede de los Juegos Mundiales Militares, evento que reunió a atletas de más de 100 países.

“Con ese nivel de movilidad global, es científicamente imposible determinar dónde comenzó todo. Ningún organismo serio ha culpado a una nación o población por el COVID. Entonces, ¿en qué te basas tú para culpar a mil cuatrocientos millones de personas? ¿En tu imaginación o en las vistas que quieres conseguir?”, agregó.

El mensaje no terminó ahí. La creadora china también señaló la contradicción de la influencer mexicana por hacer tales comentarios desde territorio chino.

El video alcanzó millones de vistas y provocó disculpas públicas de internautas mexicanos hacia la comunidad china. (Instagram / @anagastelumc)

“Lo dices desde un país que te recibe con respeto y hospitalidad. Eso no es humor, es ignorancia con mucha confianza. Si de verdad piensas así, ¿para qué vienes? Quédate en tu casa y así te tendría un poquito de respeto”, finalizó.

El video viral de Estela Hao expuso la desinformación y el racismo en los comentarios de la influencer mexicana Crédito: TikTok / @estelahao

La respuesta de Estela Hao provocó un aluvión de reacciones en redes sociales, especialmente entre usuarios mexicanos que mostraron su apoyo hacia la tiktoker china y reprobaron el comportamiento de Ana Gastelum. “Mil disculpas desde México por el comportamiento de esta persona”, “Muy bien, la pusiste en su lugar con mucha clase”, y “Eso bebé, aclara eso”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Hasta el momento, Ana Gastelum no ha ofrecido declaraciones sobre la polémica, aunque su nombre sigue siendo tendencia en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).