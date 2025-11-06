Revelan nuevo video de la agresión del youtuber “El Custodio” a sus víctimas

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que presuntamente el youtuber disparó contra las víctimas. Crédito: redes sociales

Roberto Carlos “N”, también conocido como “El Custodio”, destacó en redes sociales cuando se viralizó un video donde acusa que atacó a unos invasores de casas en legítima defensa, sin embargo, un nuevo video publicado en redes sociales muestra el momento en que presuntamente estaría sucediendo el conflicto.

Recordemos que derivado de ese problema fallecieron tres personas y una más resultó herida.

Según reportes, las victimas mortales son Carla “N”, de 49 años; Guillermo “N”, de 51 años; y Omar “N”, de 21 años de edad.

Todos vecinos del agresor, según reportes locales.

Además, la persona que resultó herida ha sido identificada como Irvin Uriel “N”.

El nuevo video de la agresión de “El Custodio”

En redes sociales ha circulado un nuevo video, grabado desde la parte de arriba de una casa, donde se observa a Roberto Carlos “N”, quien actualmente está prófugo por sus actos, disparando en 7 ocasiones.

Además, puede escucharse que insulta a alguien cuando termina de efectuar las detonaciones.

Sobre estos hechos, usuarios han hecho varias teorías de lo que supuestamente dice “El Custodio”, debido a que no es tan claro lo que se escucha.

“Buzo, hijo de tu p*ta madre”, es una de las opciones que los internautas más señalan como probable frase.

Por último, se escuchan unas sirenas de vehículos oficiales a lo lejos, lo que podría indicar la presencia de autoridades, derivado de las detonaciones que se escuchaban.

El Custodio, presunto culpable de un triple asesinato, disparando. Crédito: Redes Sociales

Al analizar a detalle la vestimenta que está usando “El Custodio” se puede observar que la chamarra utilizada durante este video es similar a la que muestra durante el video de su confesión.

Otro detalle que destaca en el material es la presencia de un vehículo azul, el cual podría ser el mismo que aparece detrás del youtuber cuando realizó la otra grabación.

Presunta pelea vecinal podría ser el motivo real del triple asesinato

Sobre el triple asesinato del cual es señalado como presunto culpable Roberto Carlos “N”, Infobae México consultó con fuentes de seguridad sobre lo sucedido.

Según los datos obtenidos, la pelea entre las victimas y el youtuber no habría sucedido por un posible intento de despojo y amenazas, si no que tendría como origen una pelea vecinal por los lugares de estacionamiento.

Sobre los lugares de estacionamiento, fuentes consultadas refieren que son debido a que a veces se estorbaban una unidad o la otra, lo que habría derivado problemas entre los implicados.

Además, según testigos, estos problemas entre “El Custodio” y los fallecidos ya tendría bastante tiempo de existir.