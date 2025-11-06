México

Revelan nuevo video de la agresión del youtuber “El Custodio” a sus víctimas

El material grabado desde el interior de una casa, muestra como Roberto Carlos “N” dispara en 7 ocasiones

Guardar
Un video publicado en redes
Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que presuntamente el youtuber disparó contra las víctimas. Crédito: redes sociales

Roberto Carlos “N”, también conocido como “El Custodio”, destacó en redes sociales cuando se viralizó un video donde acusa que atacó a unos invasores de casas en legítima defensa, sin embargo, un nuevo video publicado en redes sociales muestra el momento en que presuntamente estaría sucediendo el conflicto.

Recordemos que derivado de ese problema fallecieron tres personas y una más resultó herida.

Según reportes, las victimas mortales son Carla “N”, de 49 años; Guillermo “N”, de 51 años; y Omar “N”, de 21 años de edad.

Todos vecinos del agresor, según reportes locales.

Además, la persona que resultó herida ha sido identificada como Irvin Uriel “N”.

El nuevo video de la agresión de “El Custodio”

En redes sociales ha circulado un nuevo video, grabado desde la parte de arriba de una casa, donde se observa a Roberto Carlos “N”, quien actualmente está prófugo por sus actos, disparando en 7 ocasiones.

Además, puede escucharse que insulta a alguien cuando termina de efectuar las detonaciones.

Sobre estos hechos, usuarios han hecho varias teorías de lo que supuestamente dice “El Custodio”, debido a que no es tan claro lo que se escucha.

“Buzo, hijo de tu p*ta madre”, es una de las opciones que los internautas más señalan como probable frase.

Por último, se escuchan unas sirenas de vehículos oficiales a lo lejos, lo que podría indicar la presencia de autoridades, derivado de las detonaciones que se escuchaban.

El Custodio, presunto culpable de un triple asesinato, disparando. Crédito: Redes Sociales

Al analizar a detalle la vestimenta que está usando “El Custodio” se puede observar que la chamarra utilizada durante este video es similar a la que muestra durante el video de su confesión.

Otro detalle que destaca en el material es la presencia de un vehículo azul, el cual podría ser el mismo que aparece detrás del youtuber cuando realizó la otra grabación.

Presunta pelea vecinal podría ser el motivo real del triple asesinato

Sobre el triple asesinato del cual es señalado como presunto culpable Roberto Carlos “N”, Infobae México consultó con fuentes de seguridad sobre lo sucedido.

Según los datos obtenidos, la pelea entre las victimas y el youtuber no habría sucedido por un posible intento de despojo y amenazas, si no que tendría como origen una pelea vecinal por los lugares de estacionamiento.

Sobre los lugares de estacionamiento, fuentes consultadas refieren que son debido a que a veces se estorbaban una unidad o la otra, lo que habría derivado problemas entre los implicados.

Además, según testigos, estos problemas entre “El Custodio” y los fallecidos ya tendría bastante tiempo de existir.

Temas Relacionados

EdomexEl CustodioAsesinatoAcolmannoticias-mexico

Más Noticias

¿Sin tiempo? Esta receta de enchiladas exprés podría sorprender a todos

Con solo media hora y lo que tienes en casa, puedes lograr un platillo casero que nadie espera en la mesa, ideal para resolver sin complicaciones

¿Sin tiempo? Esta receta de

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”

El tapatío aún no anuncia quién será su próximo rival luego de haber perdido su campeonato indiscutido

El consejo de Juan Manuel

Noviembre, el mes ideal para plantar estos árboles frutales que desafían el frío y prometen cosechas abundantes en primavera

Raíces fuertes, menos plagas y la promesa de frutas irresistibles: Las mejores opciones para huertos en temporada fría

Noviembre, el mes ideal para

Anahí se pone rebelde y adelanta la navidad: así luce el arbolito de la actriz y cantante

La ex RBD sorprendió a sus seguidores al transformar su casa en un paraíso navideño desde principios de noviembre, compartiendo momentos llenos de luces, esferas y mucha complicidad familiar con Manuel y Emiliano

Anahí se pone rebelde y

Amagan a funcionarios y tiran basura en la calle por protesta en el Estado de México: exigen destitución de alcaldesa morenista

Los videos y testimonios difundidos en redes sociales muestran el descontento local, focalizado en la gestión de Díaz Peñaloza

Amagan a funcionarios y tiran
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No lo callaron y no

“No lo callaron y no lo van a callar”: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante su toma de protesta en Uruapan

Detienen y procesan al rapero Yohan “N”, ligado con la Unión Tepito y buscado por Interpol: fue ubicado en España

FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías, señalado por huachicol fiscal

Cae conductor de camión en Sonora que llevaba 16 millones de metanfetamina ocultos en suplemento alimenticio

SSC de la CDMX detiene a Juan “N”, alias “El Gordo”, presunto integrante de los “Malportados”

ENTRETENIMIENTO

Anahí se pone rebelde y

Anahí se pone rebelde y adelanta la navidad: así luce el arbolito de la actriz y cantante

90’s Pop Tour ‘Antro’: este será el próximo concierto en México

El Rey León de Disney tendrá función ‘relajada’ para autistas y neurodivergentes: también habrá descuento especial

Ale Capetillo recibió espectacular joya de parte de su esposo por su cumpleaños 26 a seis meses de casados

31 minutos lanza el primer tráiler de “Calurosa Navidad”: fecha de estreno e invitada sorpresa

DEPORTES

El consejo de Juan Manuel

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”

Efraín Juárez estaría entre los candidatos para dirigir al Celtic FC

Avanza remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial; así lucen las nuevas butacas

México confirma duelos ante Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026

La reacción de David Faitelson a la playera de la Selección Mexicana que usará en el Mundial 2026