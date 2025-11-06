México

Madre e hijo se vuelven virales al atacar a conductora por lugar de estacionamiento en Coacalco, Edomex

El video muestra el momento en que una mujer y su hijo golpean un vehículo tras una acalorada discusión en vía pública

La agresora insultó y golpeó
La agresora insultó y golpeó el coche de otra mujer, mientras su hijo colaboraba en la agresión.

En Coacalco, Estado de México, una fuerte confrontación entre automovilistas se volvió viral en redes sociales tras difundirse un video donde una mujer y su hijo agreden a una conductora por un espacio de estacionamiento. El incidente, ocurrido en plena vía pública, dejó daños materiales y una denuncia pública por parte de la víctima.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la discusión comenzó cuando una automovilista se negó a mover su coche del lugar donde estaba estacionada. La otra mujer, acompañada de su hijo, comenzó a reclamarle de forma agresiva y la situación rápidamente se salió de control. Lo que inició como un simple reclamo por un cajón de estacionamiento terminó en insultos, amenazas y golpes al vehículo.

La afectada decidió grabar los hechos con su celular como medida de defensa. En el video se aprecia cómo la mujer agresora, al notar que estaba siendo filmada, reacciona con burla, posa frente a la cámara y realiza una seña obscena. Su hijo, visiblemente alterado, golpea con el puño una de las ventanas del coche, mientras su madre sostiene un objeto largo con el que amenaza y golpea el automóvil.

La afectada grabó el violento
La afectada grabó el violento momento y aseguró conocer el domicilio de sus agresores.

Durante la grabación, la conductora pide respeto y exige que se le hable con calma, pero la mujer le responde con insultos personales y burlas hacia su apariencia física. “¡Pinch... gorda!”, se escucha decir a la agresora antes de continuar con los daños al vehículo.

La víctima advirtió que llamaría a una patrulla e incluso mencionó que conocía la dirección de quienes la estaban atacando. A pesar de sus intentos por evitar una confrontación mayor, los golpes al coche continuaron, lo que generó preocupación entre los vecinos que presenciaron el altercado.

El video se difundió rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios exigieron a las autoridades mexiquenses tomar cartas en el asunto. Muchos internautas criticaron la violencia mostrada por la mujer y su hijo, calificando su comportamiento como un ejemplo más de la intolerancia vial que se vive en el país.

Una discusión por un cajón de estacionamiento en Coacalco, Estado de México, terminó en agresiones físicas y verbales Crédito: Redes sociales

Hasta el momento, no se ha informado si la conductora presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público o si las autoridades locales lograron identificar a los responsables. Sin embargo, el caso ha reavivado el debate sobre la importancia de mantener la calma ante conflictos de tránsito y la necesidad de reforzar la seguridad en las calles del Estado de México.

