Juan Ramón de la Fuente se reúne con el gobernador de Nueva Jersey, hablaron sobre la organización del Mundial 2026

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy (SRE)

El acuerdo que suscribieron este martes 6 de noviembre México y Nueva Jersey sienta las bases para una colaboración más próxima en la proyección de la región con la Copa Mundial 2026 como telón de fondo.

Durante la visita encabezada por el gobernador Phil Murphy y la presidenta del Comité Anfitrión NY/NJ, Tammy Murphy, funcionarios de ambos gobiernos discutieron de manera puntual estrategias para atender “las necesidades de la comunidad mexicana que reside en Nueva Jersey”, de acuerdo con declaraciones difundidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su cuenta de X.

En la reunión celebrada en Ciudad de México, el canciller Juan Ramón de la Fuente puso de relieve la importancia de salvaguardar los derechos de quienes integran la diáspora mexicana en ese estado de la costa este de Estados Unidos.

Además del canciller De la Funete y del Gobernador Murphy, estuvieron presentes el subsecretario para América del Norte y la cónsul de la Embajada de Jersey. (SRE)

La SRE detalló que “se habló de fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre México y Nueva Jersey, así como de los asuntos relacionados con la realización de la próxima Copa Mundial de Fútbol, ya que ese estado será sede del partido final”.

El propio gobernador Murphy valoró el enlace a largo plazo entre ambas comunidades, manifestando en su cuenta de X que “Esta nueva alianza asegura que los trabajadores mexicanos cuenten con las herramientas, protecciones y oportunidades que merecen, y fortalece los lazos entre Nueva Jersey y México a largo plazo.”

Como parte de estas acciones, se formalizó la firma de un nuevo memorándum de entendimiento entre el Consulado de México en New Brunswick y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey.

El Consulado de México en New Brunswick y el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey firmaron un memorándum para proteger a la comunidad mexicana en el estado de cara al Mundial 2026. (SRE)

La atención a la población mexicana asentada en Nueva Jersey fue tema central. En ese sentido, la cancillería aclaró que la colaboración se articulará a través del consulado local.

Entre los asistentes a la reunión estaban Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte; Mariana Díaz Nagore, cónsul; Vanessa Calva, directora general de Protección Consular, y Rob Asaro-Angelo, comisionado del Departamento de Trabajo en Nueva Jersey.

Además, el gobernador Phil Murphy resaltó el valor integrador del acuerdo al recordar la reciente inauguración de la sede consular mexicana en New Brunswick en 2023. Subrayó en su cuenta oficial de X la tarde de este 6 de noviembre que esta decisión permitió “crear un vínculo directo entre nuestras regiones, empresas y comunidades, empoderando a las personas a ambos lados de la frontera”.

Esta perspectiva se reflejó en la valoración positiva de parte del gobernador Murphy respecto a la alianza recién sellada entre el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey y el Consulado de México, destacando que “garantiza a los trabajadores mexicanos en nuestro estado las protecciones y recursos que merecen.”