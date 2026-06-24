Por estas razones Sheinbaum ve “muy difícil” que la derecha llegue a la Presidencia de México

La presidenta advirtió que su Gobierno debe mirar lo que pasa en América Latina ante el avance de posiciones conservadoras en la región. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles 24 de junio que ve “muy difícil” que la derecha llegue a la Presidencia de México, aunque advirtió que su Gobierno debe mirar lo que pasa en otros países de América Latina, en especial tras la derrota del candidato izquierdista Iván Cepeda en Colombia frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

México aparece como uno de los pocos países de la región gobernado por una mandataria que se asume progresista, en un momento en que varios países viraron a posiciones conservadoras. A esa lista se sumó Colombia, mientras Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina ya habían registrado giros de ese tipo.

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Según EFE, la mandataria hizo ese planteamiento durante su conferencia de prensa diaria, después de ser cuestionada por la pérdida de fuerza del progresismo en Latinoamérica.

“Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares, trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliendo de acuerdo (...) Es muy difícil que la otra derecha se inserte en nuestro país”, dijo Sheinbaum.

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Sheinbaum liga la resistencia de Morena con un “fenómeno único” en México

En su conferencia diaria, Sheinbaum pidió “trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliendo” ante la pérdida de fuerza del progresismo. EFE/Mario Guzmán

La presidenta sostuvo que en México ocurrió un “fenómeno único” con la llegada a la Presidencia de Morena, el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó de 2018 a 2024. A partir de esa idea, defendió la base política e histórica de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum dijo que ese movimiento reivindica la historia nacional, en particular a las culturas originarias y a las grandes civilizaciones del país. Con ese argumento, ligó la permanencia del proyecto político a una obligación ética de sus gobiernos.

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“Por eso nosotros no podemos traicionar nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera. Y ser honestos. Y no mentirle nunca al pueblo”, expresó la mandataria.

La jefa del Estado también reafirmó que su Gobierno mantendrá el programa de transformación con el que busca generar y redistribuir la riqueza entre toda la población.

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“Pero es único el fenómeno mexicano. Tenemos que cuidarlo, conservarlo y seguir con la revolución de las conciencias”, sentenció.

La derrota de Cepeda reduce el bloque de afinidad ideológica en la región

La derrota de Iván Cepeda reduce el bloque de afinidad ideológica en la región y aleja a México de un aliado cercano como Gustavo Petro. (Archivo Infobae)

El resultado en Colombia tiene una consecuencia política inmediata para México: Sheinbaum pierde a uno de sus aliados más cercanos en la región. El presidente colombiano Gustavo Petro compartía con la mandataria mexicana afinidades ideológicas en distintos temas.

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De acuerdo con la agencia, el nuevo escenario regional refuerza el avance de la derecha y la ultraderecha en América Latina. En ese contexto, la derrota de Cepeda amplía la distancia entre el Gobierno mexicano y el mapa político predominante en varios países del continente.

El candidato izquierdista reconoció su derrota ante Abelardo de la Espriella, un resultado que Sheinbaum tomó como referencia para insistir en que México debe mantenerse atento a lo que ocurre fuera de sus fronteras.

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Morena denuncia injerencia extranjera en la elección presidencial de Colombia

Morena denunció injerencia extranjera en la elección presidencial de Colombia tras la derrota de Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella. (Infobae-Itzallana)

Morena denunció injerencia extranjera en la elección presidencial de Colombia después de que Iván Cepeda reconoció su derrota frente a Abelardo de la Espriella, en una contienda cerrada que la dirigencia del partido mexicano consideró marcada por interferencia externa, guerra sucia y operaciones mediáticas para alterar la voluntad popular.

La diferencia oficial fue de 250 mil votos: De la Espriella obtuvo 49.66% y Cepeda 48.70%, de acuerdo con la Registraduría Nacional. El resultado se confirmó tras la segunda vuelta del pasado 21 de junio y Cepeda lo reconoció tres días después, este miércoles 24 de junio.

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Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, fijó postura el mismo día del reconocimiento de la derrota y habló de una “alarmante y descarada injerencia extranjera”.

La presidenta de Morena expresó “toda la solidaridad” del partido con Cepeda y con “los millones de colombianas y colombianos que han luchado por la paz”. También elogió la decisión del candidato derrotado de aceptar los resultados como una muestra de integridad política.

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