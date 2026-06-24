México

Detienen a funcionario del Estado de México por presunta venta de plazas

También fue arrestado el exsubsecretario de Administración del gobierno de Alfredo del Mazo

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Primer plano de las manos de un hombre con esposas de metal. Viste una camisa gris y una camiseta oscura. Las esposas unen ambas muñecas.
Tras su captura fue llevado al penal de Santiaguito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Arturo Gómez López, quien es identificado como actual encargado de la Delegación Administrativa del Subsistema de Educación Básica del Estado de México, fue detenido el 24 de junio. Los primeros informes señalan que el arresto estaría relacionado con la presunta venta de plazas en la institución.

El arresto del hombre fue corroborado a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), el cual señala que la captura fue realizada por elementos de la Policía de Investigación mexiquense.

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Dicho hombre fue capturado en Toluca minutos antes de las 6:00 de la mañana del 24 de junio y posterior a su arresto fue llevado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.

Detienen al titular de la Delegación Administrativa del Subsistema de Educación Básica del Edomex por presunta venta plazas
(RND)

Por qué habría sido detenido

Si bien no hay información oficial al respecto, reportes periodísticos señalan que el arresto de Daniel Arturo estaría relacionado con otras detenciones realizadas el mismo día, entre ellas la detención de Óscar Guzmán Aragón, quien es exsubsecretario de Administración del gobierno de Alfredo del Mazo.

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Dichos arrestos estarían relacionados con las denuncias sobre la presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Edomex.

Incluso, los reportes de la prensa señalan que había al menos 10 órdenes de aprehensión por el caso, de la cuales Infobae México confirmó las dos referidas.

Óscar Guzmán fue capturado la madrugada de este 24 de junio por elementos de la Fiscalía del Edomex. Crédito: Facebook - Oscar Guzmán Aragón
Óscar Guzmán fue capturado la madrugada de este 24 de junio por elementos de la Fiscalía del Edomex. Crédito: Facebook - Oscar Guzmán Aragón

Asimismo, en los registros oficiales aparece el arresto de Juan Alberto Pastrana, quien es señalado como delegado administrativo de la Dirección General de Personal y quien de igual manera fue capturado en Toluca durante la madrigada del miércoles.

Detenidos tres funcionaros de Seguridad del Edomex

Cabe recordar que el pasado 6 de marzo fue informada la captura de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) como resultado de una investigación conjunta entre la propia SSEM y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

A los sujetos les fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de personal adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

Los trabajos de investigación revelaron probables irregularidades en el área jurídica de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica de la SSEM.

Detienen a tres funcionarios SSEM por irregularidades
Foto: SSEM

A raíz de ello, las autoridades procedieron con la detención de Gustavo “N”, director de Procedimientos y Defensa Jurídica; Diana “N”, encargada del Departamento de Empresas de Autorización y Revalidación de Servicios de Seguridad Privada; y José “N”, encargado del Departamento de Verificación a Empresas de Seguridad Privada.

La SSEM precisó que los arrestos se enmarcan en la Operación Enjambre, mecanismo implementado para actuar en contra de servidores públicos y exfuncionarios vinculados con actividades ilícitas.

De igual manera, la dependencia reafirmó su postura institucional: “La institución refrenda su deber y compromiso con las y los mexiquenses con la aplicación de cero tolerancia a las conductas que vayan en contra de las normas legales.”

La Operación Enjambre

La Operación Enjambre es una estrategia de seguridad coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales.

Operación Enjambre sentencias Edomex
Sentencias resultados del operativo (Foto: FGJEM)

Su característica principal es la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión, tras investigaciones prolongadas basadas en inteligencia financiera, análisis de comunicaciones, revisión de flujos patrimoniales y denuncias ciudadanas. Con los operativos simultáneos el objetivo es busca reducir el riesgo de filtraciones.

La primera etapa se ejecutó el 22 de noviembre de 2024 en el Edomex, con detenciones simultáneas en varios municipios. Entre los primeros casos destacó la captura de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles.

A partir de ahí, el operativo se extendió a entidades como Morelos, Jalisco y Michoacán. Hasta mayo de 2026 habían sido arrestados más de 70 funcionarios.

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