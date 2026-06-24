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Pensiones del Bienestar: qué hacer sino pudiste registrarte el día de la semana que te tocaba

La entrega de documentos y el registro se realiza según la primera letra del apellido en orden alfabético

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La convocatoria incluye la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.
La convocatoria incluye la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

El registro a las Pensiones del Bienestar para 2026 comenzó el pasado lunes 22 de junio y concluye hasta el domingo 28 de junio.

La convocatoria incluye la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, programas que entregan apoyos bimestrales de 6 mil 400 pesos para personas de 65 años en adelante y de 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

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Para completar el trámite, las personas deben presentar en el módulo correspondiente los documentos necesarios en original y copias.

La entrega de documentos y el registro se realiza según la primera letra del apellido en orden alfabético por lo que existe un calendario que indica qué día debes realizar tu registro según la letra de tu apellido.

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Y aunque los días siguientes aún hay varias letras que faltan para realizar el registro, si tu no pudiste asistir el día que te tocaba, aquí te contamos cuál puede ser la solución.

La entrega de documentos y el registro se realiza según la primera letra del apellido.
La entrega de documentos y el registro se realiza según la primera letra del apellido.

Qué hacer sino pudiste registrarte el día de la semana que te tocaba

Para las personas que no pudieron o no podrán asistir el día de la letra de su apellido las autoridades establecieron dos días extra de registro que serán para todas las letras.

Es decir que, de acuerdo con el calendario oficial las letras se dividen entre los 5 días de la semana del lunes 22 al viernes 26; sin embargo, los días 27 y 28 de junio se dará una prorroga para quienes no pudieron inscribirse y esos días podrán presentarse todas las letras.

A pesar de la existencia de esta prórroga se recomienda presentarse el día que corresponde ya que la elevada demanda podría complicar los registros el días extra.

Mujer adulta mayor con cubrebocas escribe en un formulario sobre una mesa, asistida por una mujer joven. Otra mujer con chaleco también manipula papeles.
Durante este periodo podrás acceder al apoyo con solo asistir a tu módulo y llevar los documentos que se solicitan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de registros a las Pensiones del Bienestar

Es importante saber que el horario de atención en los módulos de Bienestar es de 10:00 a 16:00 horas durante los siete días del proceso, y la fecha de asistencia depende de la inicial del primer apellido.

En el punto de registro se revisan los datos y la documentación para validar que se cumplan los requisitos.

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a 3 millones de mexicanas y para este año se espera superar 3.4 millones. El medio añade que actualmente más de 13.4 millones de personas reciben estos apoyos y que, rumbo a 2026, las proyecciones apuntan a más de 14 millones de beneficiarios.

De acuerdo con el calendario oficial, el día que te corresponde según la primera letra de tu apellido, de la semana del 22 al 26 es la siguiente:

  • Letras A, B, C | lunes 22 de junio de 2026
  • Letras D, E, F, G, H | martes 23 de junio de 2026
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 24 de junio de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 25 de junio de 2026
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 26 de junio 2026
  • Todas las letras | sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)

Cuáles son los documentos que te piden para poder registrarte en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Las nuevas fechas de inscripción inician el lunes 22 de junio y concluyen el próximo domingo 28 de junio.

Durante este periodo podrás acceder al apoyo con solo asistir a tu módulo y llevar los documentos que se solicitan.

Para conocer tu módulo exacto debes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar gob.mx o acceder directamente al portal Ubica tu Módulo Bienestar.

Solo necesitas tener a la mano tu CURP:

  1. Ubica tu Módulo Bienestar.
  2. Selecciona tu entidad y municipio.
  3. Escribe tu CURP y marca la casilla de verificación.
  4. Haz clic “Buscar”.

La atención se ofrece de lunes a sábado entre las 10:00 y las 16:00, y el registro se distribuye según la letra inicial del primer apellido.

Es importante recordar que también se permite nombrar a una persona auxiliar que puede realizar el trámite en caso de que no pueda hacerlo el adulto mayor con los mismos documentos.

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