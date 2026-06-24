Por qué el equipo de Sheinbaum eligió una canción de The Beatles para festejar su cumpleaños 64

Claudia Sheinbaum Pardo cumplió 64 años (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró 64 años este miércoles en Palacio Nacional, donde recibió “Las Mañanitas” por parte de la prensa al llegar a la conferencia matutina.

Tras el canto, la mandataria agradeció a los reporteros y anunció que habría pastel.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el gremio de prensa le canta la tradicional canción y, al terminar, la mandataria parte un pastel junto a su equipo de comunicación durante el encuentro. (Infoabe-Itzallana)

Al cierre de la conferencia, Sheinbaum se despidió y luego regresó cuando le recordaron que partiría el pastel. En ese momento, su equipo de comunicación reprodujo “When I’m Sixty-Four” de The Beatles.

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¿De qué trata “When I’m Sixty-Four” de The Beatles?

Los icónicos miembros de The Beatles, John Lennon y Paul McCartney, caminan por un estadio con sus guitarras antes o después de una histórica actuación. (The Beatles )

La canción se ha instalado como un himno no oficial para quienes celebran llegar a los 64 años, gracias a su tono alegre y nostálgico que conecta con distintas generaciones. En varias culturas, es habitual escucharla durante festejos de cumpleaños, transformando el aniversario en un momento cargado de humor y reflexión.

El tema describe a una persona que, anticipando su vejez, se plantea si seguirá contando con el cariño y la compañía de su pareja. Este interrogante, expresado con ligereza musical, ha conseguido que la pieza trascienda idiomas y fronteras.

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La letra dice:

Cuando me haga viejo y se me caiga el pelo

Dentro de muchos años

¿Seguirás enviándome una tarjeta el Día de los Enamorados?

¿Me felicitarás el cumpleaños con una botella de vino?

Si no hubiera vuelto a las tres menos cuarto

¿Cerrarías la puerta con llave?

¿Aún me necesitarás?

¿Aún me alimentarás cuando tenga sesenta y cuatro años?

Sheinbaum es una gran fanática de The Beatles

Sheinbaum festeja su cumple con The Beatles . (Jovani Pérez | Infobae México)

La afinidad de Sheinbaum con el cuarteto de Liverpool no es nueva ni discreta. En 2022, cuando aún era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en Instagram un video en el que declaró sus preferencias:

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“Hoy es el día internacional de Los Beatles, vamos a subir las 10 canciones que más nos gustan y les voy a poner una de ellas, que es del disco Abbey Road que entiendo que es del último disco que salió, y esta canción que se llama Something es de George Harrison. La mayoría son de Paul McCartney y de John Lennon, pero esta es una gran canción”.

Esa publicación fue acompañada de su primera lista de reproducción en su perfil oficial de Spotify, un gesto poco habitual entre funcionarios públicos de alto rango.

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Esa misma pasión musical se tradujo en política pública durante su gestión capitalina. Desde mediados de 2022, el gobierno de la Ciudad de México organizó una serie de conciertos gratuitos en el Zócalo que incluyeron a Silvio Rodríguez, Grupo Firme, Los Tigres del Norte, La Maldita Vecindad y Rosalía.

El cumpleaños entre trabajo y familia

La presidenta precisó que pasará su cumpleaños trabajando, aunque reservó un espacio para comer con su esposo:

“No, voy a comer aquí con mi esposo, por que como juega la selección pies está difícil llegar al Centro, para la familia, entonces ya el domingo vamos a comer con la familia”.

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Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es la primera mujer en ocupar la presidencia de México y se encuentra en su segundo año al frente del gobierno federal.

Las felicitaciones a Claudia Sheinbaum

(Infobae- Jesúe Abraham)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), felicitó a la mandatara:

“Hoy celebramos el cumpleaños de nuestra Presidenta @Claudiashein, una lideresa mundial que con su inteligencia, valentía, honestidad y profundo amor al pueblo hace de #México un país más humano y justo. Le mandamos un abrazo. #FelizCumpleañosPresidenta”.

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Otro cercano a su gabinete que la felicitó fue Mario Delgado, quien escribió en redes:

“Hoy celebramos la vida de la mejor presidenta del mundo: la Dra. @Claudiashein. Muchas felicidades por un año más de vida y por ser inspiración para millones de niñas, adolescentes y mujeres de todo México.

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