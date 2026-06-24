Cervezas incautadas se van a las coladeras: a qué hora termina la ley seca en CDMX tras el partido de México vs Chequia

Autoridades confiscan bebidas alcohólicas en el centro histórico por la aplicación de la Ley Seca para el México vs Chequia (X/ @craviotocesar)

La Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron un operativo para frenar el consumo de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico y en Paseo de la Reforma por la aplicación de la Ley Seca para el partido México vs Chequia. Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, instruyó a los aficionados para disfrutar de un ambiente familiar en los 18 festivales futboleros y en las calles donde se instalaron pantallas gigantes para ver el juego gratis.

A horas de que inicie el juego, autoridades capitalinas confiscaron bebidas alcohólicas de todo tipo, principalmente cervezas y licores preparados enlatados. César Cravioto, secretario del gobierno capitalino, compartió en redes sociales detalles de cómo se está llevando a cabo el operativo.

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“Desde la @SeGobCDMX continuamos con el decomiso y destrucción de bebidas alcohólicas en diversos puntos de la #CiudadDeMéxico. Nuestro equipo mantiene el despliegue operativo en zonas estratégicas como Paseo de la Reforma y las calles del #CentroHistórico. ¡Seguimos trabajando por una jornada segura y ordenada!“.

Personal uniformado de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realiza el decomiso y desecho de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico por la aplicación de la Ley Seca para el México vs Chequia (X/ @craviotocesar)

En cuanto los policías detectan y confiscan las bebidas, proceden a abrirlas y vaciar su contenido en las coladoras, esto con la finalidad de evitar que alguna persona pueda ingresar al Fan Fest o las pantallas gigantes con bebidas embriagantes.

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En una segunda publicación, las autoridades recordaron que se mantiene la revisión de mochilas y bebidas para evitar que las personas ingresen con alcohol a las zonas donde se transmitirá el partido en vivo.

"Continuamos presentes en el Zócalo capitalino y en Av. Paseo de la Reforma para inhibir la venta y el consumo de alcohol durante las actividades del Fan Festival, y así garantizar que las familias mexicanas disfruten de un ambiente seguro y ordenado. Recuerda que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus presentaciones. Durante los filtros de acceso se revisarán latas, botellas abiertas o cerradas, así como termos y botellas de agua, para verificar que no contengan alcohol", publicaron.

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Continúa operativo por ley seca en calles de la CDMX (X/ @SeGobCDMX)

¿A qué hora acaba la Ley Seca en CDMX?

El Gobierno de la CDMX decretó ley seca este miércoles 24 de junio en el perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, por el partido México vs República Checa de la fase de grupos del Mundial 2026. La restricción prohíbe la venta de alcohol desde las 15:00 del miércoles 24 de junio y hasta las 07:00 del jueves 25 de junio, según el decreto publicado por la Secretaría de Gobierno en la Gaceta Oficial de la ciudad.

La medida se tomó después de que, la semana pasada, unas 400 mil personas salieron a festejar tras la victoria de México sobre Corea del Sur; las autoridades recogieron 40 toneladas de basura, de acuerdo con el reporte. Ese antecedente es el que motiva la limitación para contener una nueva celebración en el centro de la capital.

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La prohibición aplica a vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia, autoservicios, tiendas departamentales y cualquier comercio fijo o ambulante dentro de las zonas señaladas. El decreto establece que no hay excepciones por tipo de envase ni por modalidad de consumo.

Multas por violar la ley seca en CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multas por violar la ley seca en CDMX

Para establecimientos, las sanciones van de 351 a 2,500 UMAs, equivalentes a entre $41,175 y $293,275 pesos, además de la posible clausura temporal del local. En vía pública, la persona sorprendida bebiendo se expone a una multa de 21 a 30 UMAs, entre $2,463 y $3,519 pesos, o a arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

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La restricción mantiene una excepción para restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios con autorización vigente: pueden servir bebidas alcohólicas al copeo si se acompañan de alimentos. La autorización opera solo al interior del establecimiento y no permite venta para llevar ni consumo en espacios públicos.