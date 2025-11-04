México

Quién es Grecia Quiroz, la candidata que se perfila como favorita a la alcaldía interina de Uruapan, Michoacán

La candidatura de la viuda de Carlos Manzo es respaldada por el Movimiento del Sombrero y sus acciones en favor del activismo social y la defensa de los derechos humanos

Grecia Quiroz ha sido una
Grecia Quiroz ha sido una parte importante para mostrar el "rostro pacífico" de las protestas en contra del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán | Iván Villanueva / Agencia EFE

La propuesta de Grecia Quiroz para asumir la alcaldía interina de Uruapan abre un nuevo capítulo en la crisis política y social que enfrenta este municipio de Michoacán tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo durante las festividades del Día de Muertos. En medio de protestas y expresiones de indignación, Quiroz emerge como la figura central de un movimiento que exige justicia y estabilidad a través de la vía pacífica

El Movimiento del Sombrero, organización política independiente fundada por Manzo, presentó formalmente la propuesta de Quiroz ante el Congreso de Michoacán. El diputado local Carlos Bautista Tafolla, integrante del movimiento, confirmó que la candidatura recibió respaldo unánime:

“Grecia tiene las tablas (sic). Es una mujer fuerte y ha estado con nosotros desde el inicio. No hubo objeciones”, expresó.

El apoyo institucional no tardó en llegar. Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del congreso local, informó que el cabildo de Uruapan ya había entregado la propuesta de Quiroz como nueva titular del gobierno municipal. Alanís respaldó la iniciativa y aseguró que el legislativo facilitará los mecanismos necesarios para garantizar la gobernabilidad.

El Movimiento del Sombrero es
El Movimiento del Sombrero es un grupo fundado por su esposo antes de su muerte el pasado 1 de noviembre de 2025 | Asaid Castro / Reuters

Por su parte, Juan Manzo, subsecretario de Gobierno y hermano del alcalde fallecido, descartó cualquier intención de postularse al considerar que la decisión corresponde al movimiento fundado por su hermano.

El mensaje de paz y conciliación social de Grecia Quiroz

Desde las redes sociales de Carlos Manzo, Quiroz ha compartido mensajes dirigidos a la población. En una transmisión en vivo, recordó que la lucha de su esposo siempre se mantuvo en el terreno pacífico:

“A él no le hubiera gustado que se respondiera con violencia. Su lucha no buscó hechos violentos”, afirmó. Así mismo, reiteró el llamado a evitar actos que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.

Las protestas posteriores al asesinato incluyeron enfrentamientos con la policía local y la quema de monumentos e instalaciones públicas. La indignación social se intensificó por las denuncias previas de Manzo sobre la inseguridad en Uruapan y las amenazas que enfrentaba: “No quiero ser otro presidente municipal más en la lista de los ejecutados”, advirtió en una publicación.

La viuda de Carlos Manzo se ha deslindado de los recientes hechos de violencia que han paralizado a la población de Morelia y Apatzingán | Facebook / Carlos Manzo

A pesar del clima de tensión, Quiroz mantiene firme su postura. “Tenemos que alzar la voz. Esta lucha continúa”, expresó en otro mensaje. También anunció que sostendrá reuniones para definir el rumbo político del municipio y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía y de las autoridades.

A fondo: ¿quién es Grecia Quiroz?

Quiroz es una figura emergente en la política de Michoacán, conocida por su activismo social y por ser la viuda del presidente municipal de Uruapan. Tras el crimen, Quiroz se convirtió en el rostro de un movimiento ciudadano que exige justicia, paz y continuidad en el proyecto político independiente fundado por su esposo: el Movimiento del Sombrero.

Con una trayectoria cercana a las causas sociales y comunitarias, Quiroz ha ganado reconocimiento por su liderazgo firme y su llamado constante a rechazar la violencia. Su propuesta para asumir la alcaldía de Uruapan fue respaldada por el cabildo local.

Grecia QuirozCarlos ManzoAlcaldía de UruapanMovimiento del SombreroAsesinatoAtentadoUruapanMichoacánmexico-noticias

Prepara el postre fit viral

Pati Chapoy apoya a Fátima

Amnistía Internacional denuncia represión de

¿No alcanzaste boletos para el

Presas del Sistema Cutzamala muestran
Dan 25 años de prisión

Dan 25 años de prisión a “El Saurín”, ligado a La Familia Michoacana por secuestro

Pati Chapoy apoya a Fátima

Pati Chapoy apoya a Fátima Bosch y condena ofensa de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025: “La humilló”

Penta Zero Miedo y Rey

Penta Zero Miedo y Rey Fénix encienden rumores de su regreso a AAA

