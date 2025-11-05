México

Grecia Quiroz toma protesta en el Congreso de Michoacán como alcalde de Uruapan | Video

Tras el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán, su esposa tomará la alcaldía de Uruapan

Guardar
Toma de protesta de Grecia Quiroz en el Congreso de Michoacán Crédito: Legislatura del Congreso

Grecia Itzel Quiroz García tomó protesta como presidenta municipal de Uruapan ante el congreso local, conformado por 40 diputados, de los cuales 26 pertenecen a Morena y sus aliados.

La sesión extraordinaria comenzó luego de que se verificó el quórum necesario y se aprobó el orden del día correspondiente.

La toma de protesta se dio tras un fin de semana lamentable, en el que su esposo, Carlos Manzo, fue asesinado durante un acto público. Durante el acto, el diputado Carlos Alejandro Bautista tomó el micrófono y lamentó el episodio “no es normal que esto pase en México”, enfatizó.

El funcionario además señaló el sentir de la comunidad “hoy es una tragedia que nos acompaña en el alma, los planes de Uruapan eran distintos, los planes de México eran distintos” y enfatizó el contexto de violencia que vive el estado, “no es normal, no es normal que maten a un doctor, no es normal que maten un taxista, no es normal que maten a un periodista, no es normal que maten a un presidente municipal”.

Señaló el papel del actuar gubernamental “a Carlos Manzo no lo asesinaron, ustedes dejaron que lo asesinaran (...) su muerte fue una ejecución anunciada, lo dijo, lo denunció, lo pidió y nadie lo escuchó, hoy lo digo con rabia y con vergüenza, México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir robando, los mismos de antes, solo con playera nueva, los mismos de siempre solo con discursos distintos, aquí no vengan a decir que todo estaba bien, no está bien, Uruapan esta de luto, el mundo está de luto y Michoacán arde en silencio de sumisión”.

Grecia Itzel Quiroz García tomó
Grecia Itzel Quiroz García tomó protesta como presidenta municipal de Uruapan. (Foto: @cesarmty)

Dirigiéndose directamente a la titular del ejecutivo, mencionó “presidenta de la república, doctora Claudia Sheinbaum, usted no puede decir que no sabía, Carlos Manzo le pidió ayuda y usted no lo recibió y su silencio tiene nombre y apellido, tiene rostro, tiene hijos y tiene viuda (...) ustedes hablan de estrategias de inteligencia, yo hablo de mediocridad de la indiferencia”.

El 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a balazos mientras participaba en un evento público con la presencia de su familia y decenas de asistentes. De acuerdo con reportes oficiales, dos personas perpetraron el ataque: una fue detenida y la otra abatida en el lugar.

Tras el asesinato, el funeral de Carlos Manzo se realizó el 2 de noviembre, donde la asistencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla provocó una reacción hostil entre los presentes, quienes lo recibieron con gritos de “¡Fuera, asesino!” y lo obligaron a salir del recinto. Ese mismo día, habitantes de Morelia se manifestaron frente al Palacio de Gobierno. La protesta terminó con la irrupción de los ciudadanos, quienes derribaron la puerta principal del edificio y exigieron la revocación del mandato del gobernador Ramírez Bedolla, así como justicia por los hechos.

