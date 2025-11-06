México

¿Habrá clases este viernes 7 de noviembre? La SEP responde

La reciente suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado viernes 31 de octubre por la junta de Consejo Técnico Escolar

Guardar
La SEP aclaró si este
La SEP aclaró si este viernes 7 de noviembre habrá clases o no. Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este viernes 7 de noviembre o no.

Esto por la duda que existe entre padres de familia, así como estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por la reciente suspensión de actividades académicas.

La inquietud comenzó por la reciente suspensión de clases el pasado viernes 31 de octubre por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), así como las recientes celebraciones del Día de Muertos en todo el país.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de esta dependencia educativa para saber si habrá clases o no este viernes 7 de noviembre.

La SEP indicó que sí
La SEP indicó que sí hay clases este viernes 7 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, este viernes 7 de noviembre sí habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Por lo tanto, las actividades académicas en estas fechas se llevarán a cabo con normalidad.

La dependencia indicó que no existe razón para suspender las actividades educativas en esta fecha, ya que no hay una festividad o junta relevante.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Como se mencionó anteriormente, la reciente suspensión de clases en todo el país fue el pasado viernes 31 de octubre por la junta de CTE.

Cabe destacar que la SEP ya anunció los días en que no habrá clases para todas las alumnas y alumnos de nivel básico en el mes de noviembre, por lo que serán tres fines de semana largos.

Estos serán los días en que la SEP cancelará las clases para todos los estudiantes este mes de noviembre

La SEP ya notificó las fechas en que este mes de noviembre no habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Asimismo, explicó las razones por las que las actividades académicas serán canceladas.

Según el calendario oficial de la SEP, hay tres fechas en total en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país:

Viernes 14 de noviembre: Registro de calificaciones por parte del personal docente.

Lunes 17 de noviembre: Se recorre al lunes por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre: Junta de CTE.

La SEP detalló que hay
La SEP detalló que hay tres fechas en que las clases serán suspendidas en noviembre. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

Por lo tanto, son tres fechas en que las clases serán suspendidas y cabe resaltar que serán fines de semana largos, ya que se tratará de tres días consecutivos en que las clases serán canceladas.

En dos de ellas, el personal académico sí tendrá que presentarse, como en el registro de calificaciones y la junta de CTE.

Temas Relacionados

ClasesSEPSecretaría de Educación PúblicaClases NoviembreNoviembremexico-noticias

Más Noticias

¿Sin tiempo? Esta receta de enchiladas exprés podría sorprender a todos

Con solo media hora y lo que tienes en casa, puedes lograr un platillo casero que nadie espera en la mesa, ideal para resolver sin complicaciones

¿Sin tiempo? Esta receta de

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”

El tapatío aún no anuncia quién será su próximo rival luego de haber perdido su campeonato indiscutido

El consejo de Juan Manuel

Noviembre, el mes ideal para plantar estos árboles frutales que desafían el frío y prometen cosechas abundantes en primavera

Raíces fuertes, menos plagas y la promesa de frutas irresistibles: Las mejores opciones para huertos en temporada fría

Noviembre, el mes ideal para

Anahí se pone rebelde y adelanta la navidad: así luce el arbolito de la actriz y cantante

La ex RBD sorprendió a sus seguidores al transformar su casa en un paraíso navideño desde principios de noviembre, compartiendo momentos llenos de luces, esferas y mucha complicidad familiar con Manuel y Emiliano

Anahí se pone rebelde y

Amagan a funcionarios y tiran basura en la calle por protesta en el Estado de México: exigen destitución de alcaldesa morenista

Los videos y testimonios difundidos en redes sociales muestran el descontento local, focalizado en la gestión de Díaz Peñaloza

Amagan a funcionarios y tiran
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No lo callaron y no

“No lo callaron y no lo van a callar”: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante su toma de protesta en Uruapan

Detienen y procesan al rapero Yohan “N”, ligado con la Unión Tepito y buscado por Interpol: fue ubicado en España

FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías, señalado por huachicol fiscal

Cae conductor de camión en Sonora que llevaba 16 millones de metanfetamina ocultos en suplemento alimenticio

SSC de la CDMX detiene a Juan “N”, alias “El Gordo”, presunto integrante de los “Malportados”

ENTRETENIMIENTO

Anahí se pone rebelde y

Anahí se pone rebelde y adelanta la navidad: así luce el arbolito de la actriz y cantante

90’s Pop Tour ‘Antro’: este será el próximo concierto en México

El Rey León de Disney tendrá función ‘relajada’ para autistas y neurodivergentes: también habrá descuento especial

Ale Capetillo recibió espectacular joya de parte de su esposo por su cumpleaños 26 a seis meses de casados

31 minutos lanza el primer tráiler de “Calurosa Navidad”: fecha de estreno e invitada sorpresa

DEPORTES

El consejo de Juan Manuel

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”

Efraín Juárez estaría entre los candidatos para dirigir al Celtic FC

Avanza remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial; así lucen las nuevas butacas

México confirma duelos ante Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026

La reacción de David Faitelson a la playera de la Selección Mexicana que usará en el Mundial 2026