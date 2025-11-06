México

Galletas de naranja: una receta sin harina y sin azíucar fácil de preparar

Elaboradas con ingredientes naturales, son ideales para disfrutar de un snack saludable sin remordimientos

Las galletas de naranja saludables
Las galletas de naranja saludables combinan sabor cítrico y dulzor natural sin harinas refinadas ni azúcares agregados. (foto: Freepik)

Las galletas de naranja son un clásico que evocan recuerdos de la infancia y meriendas compartidas, pero para todas aquellas personas que buscan cuidar su alimetación, también existe una versión saludable que se puede disfrutar sin culpa.

Su aroma cítrico y textura suave hacen que sean perfectas para acompañar con alguna bebida o simplemente cumplir un antojo a mitad de la semana, pues es imposible no disfrutar del perfume de la ralladura de naranja inundando la cocina.

La receta de galletas de
La receta de galletas de naranja utiliza jugo y ralladura de la fruta para aportar frescura, vitaminas y nutrientes esenciales. (foto: Freepik)

Galletas de naranja saludables

En varios rincones del mundo, la naranja es sinónimo de frescura, vitalidad y energía, por lo que aprovechar su jugo y su piel en las galletas les aporta un sabor único, además de vitaminas y nutrientes.

Asimismo, el uso de almendras molidas y avena mejora el perfil nutricional de la receta, haciéndola rica en fibra y grasas saludables, pero el detalle más llamativo es que pueden. endulzarse con miel, stevia, o incluso dátiles triturados.

Cabe mencionar que esta receta es ideal para las personas que buscan consumir alimentos libres de harinas refinadas y azúcares agregados, pero eso no impide que tengan un sabor único y sean una opción para regalar o compartir con amigos.

Estas galletas saludables de naranja
Estas galletas saludables de naranja son ideales para quienes buscan opciones libres de manteca y harina de trigo. (foto: Freepik)

Ingredientes:

  • 2 naranjas (se utiliza la ralladura y el jugo)
  • 1 taza de almendras molidas
  • ½ taza de copos de avena
  • 1 huevo
  • ¼ cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • ¼ cucharadita de polvo de hornear
  • Pizca de sal
  • Endulzante natural al gusto

Preparación:

  1. Precalientar el horno a 180°C (temperatura media).
  2. Rallar la piel de las dos naranjas y exprimir su jugo.
  3. En un bowl, juntar el jugo y la ralladura con el huevo, el endulzante natural a elección y la esencia de vainilla si se utiliza. Batir de manera suave hasta que la mezcla esté homogénea.
  4. Sumaar los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar bien hasta integrar todo.
  5. Si la masa queda demasiado seca, agregar un poquito más de jugo de naranja. Si está muy húmeda, sumá una cucharada extra de almendras molidas.
  6. Tomar porciones de la mezcla con las manos, formar bolitas y aplastarlas para dar forma de galleta. Ubicarlas sobre una placa con papel de hornear.
  7. Hornear de 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro firme.
  8. Sacar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla. Así terminarán de secarse y lograrán la textura perfecta.
Las galletas de naranja saludables
Las galletas de naranja saludables ofrecen una alternativa deliciosa y nutritiva para disfrutar sin culpa en cualquier momento del día. (Freepik)

Estas galletas saludables de naranja tienen una masa suave, se hornean rápidamente y ofrecen una combinación perfecta de sabor cítrico con el dulzor sutil de los endulzantes naturales, pero lo mejor es que no llevan harina de trigo ni manteca.

