El Rey León de Disney tendrá función ‘relajada’ para autistas y neurodivergentes: también habrá descuento especial

La producción musical ajusta luces, sonido y espacios para que personas con autismo y otras condiciones disfruten del espectáculo en un entorno cómodo y seguro

El próximo domingo 30 de noviembre, el Teatro Telcel será escenario de una función relajada de El Rey León, una iniciativa que busca derribar barreras y celebrar la diversidad.

Esta presentación especial, programada a las 13:00 horas, se realizará en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, y tiene como objetivo ofrecer una experiencia teatral inclusiva y accesible para personas con retos sociales y sensoriales, así como para sus familias.

Durante esta función, Ocesa, Disney y la organización Iluminemos por el Autismo han implementado una serie de adaptaciones para garantizar que la emoción, la música y los colores característicos del musical puedan disfrutarse sin obstáculos.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la moderación del volumen, la eliminación de luces estroboscópicas y la permanencia de la sala parcialmente iluminada durante toda la función.

Las puertas permanecerán abiertas para permitir el libre tránsito de los asistentes y se habilitará un espacio de autorregulación sensorial para quienes lo necesiten.

Para facilitar la experiencia, se permitirá el uso de dispositivos de apoyo y se pondrán a disposición kits sensoriales que podrán solicitarse en préstamo presentando una identificación oficial.

Las familias también tendrán acceso previo a un historial social que detalla paso a paso la vivencia dentro del teatro, así como a guiones de personajes y señalética con pictogramas, herramientas que buscan anticipar y reducir la ansiedad de los asistentes.

Todo el elenco y el equipo de trabajo han recibido capacitación específica sobre neurodivergencias y autismo, con el propósito de acompañar a los asistentes con empatía y comprensión durante toda la jornada.

Esta preparación busca crear un ambiente seguro y acogedor, donde cada persona pueda disfrutar del espectáculo a su propio ritmo.

El Teatro Telcel fue concebido desde su origen bajo criterios de accesibilidad universal. Sus instalaciones cuentan con zonas y accesos adaptados para sillas de ruedas, así como escaleras con huellas amplias que facilitan la movilidad de todos los visitantes.

Para asegurar que más familias puedan participar en esta experiencia, los boletos para la función relajada de El Rey León están disponibles con un descuento del 30%. Las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Telcel como a través de Ticketmaster.

El Rey León es una de las producciones teatrales más reconocidas a nivel internacional, con presentaciones en más de 100 ciudades de 24 países y traducciones a nueve idiomas.

Su fusión de la música de Elton John, Tim Rice, Lebo M, Mark Mancina y Hans Zimmer, junto con la esencia de Broadway y los sonidos africanos, ha cautivado a millones de espectadores y ha dejado una huella profunda en la historia del teatro musical.

