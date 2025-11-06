Crisis en el PAN de Puebla: continúa la guerra de descalificaciones entre dirigentes

El consejero nacional Fernando Sarur lanzó fuertes críticas contra la dirigencia estatal encabezada por Mario Riestra Piña

La crisis interna del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla se agudiza. En medio de acusaciones, divisiones y reclamos públicos, el consejero nacional Fernando Sarur descalificó al dirigente estatal Mario Riestra Piña, a quien señaló de actuar con ilegalidad, misoginia y falta de liderazgo, profundizando la fractura al interior del partido.

Sarur advirtió que el blanquiazul en Puebla “va directo al desastre” si su dirigencia mantiene una política de exclusión hacia militantes críticos y de favoritismo hacia los allegados al Comité Estatal.

“Somos un partido que padece una dirigencia estatal que bloquea a sus propios militantes. Esa dirigencia está propiciando la desunión del partido; abre brechas de inequidad entre la militancia y obstaculiza a todos los militantes críticos”, denunció el consejero nacional.

Dirigentes panistas reconocen fractura interna en Puebla

Las declaraciones de Sarur se suman a los recientes señalamientos del coordinador de los diputados locales del PAN, Marcos Castro Martínez, quien reconoció que varios militantes no sienten el respaldo de Mario Riestra.

La confrontación interna en el PAN poblano continúa escalando, con señalamientos de ilegalidad y falta de liderazgo que evidencian la fractura entre sus principales figuras y la dirigencia estatal encabezada por Mario Riestra Piña

Este reconocimiento público confirma una ruptura entre las bases y la dirigencia estatal, y evidencia que el partido atraviesa su peor momento de cohesión interna en los últimos años.

Sarur insistió en que si la actual dirigencia no asume su responsabilidad ni muestra capacidad para reconstruir la unidad, el PAN poblano podría enfrentar un “desastre político” rumbo a las elecciones de 2027.

Tribunal Electoral corrige al PAN Puebla por excluir a mujeres

El consejero nacional también criticó la forma en que Riestra condujo el proceso interno para elegir al Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla capital, acusándolo de imponer obstáculos para impedir que una mujer encabezara la dirigencia y de favorecer a su aliado Manolo Herrera.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla terminó por invalidar el proceso y ordenó una nueva convocatoria exclusiva para mujeres, lo que —según Sarur— evidencia el actuar misógino e ilegal del Comité Estatal.

“Es penoso que el Tribunal haya tenido que corregirle la plana a un partido que dice defender los derechos de las mujeres, pero los vulnera desde adentro”, subrayó.

Exigen intervención del PAN nacional ante crisis en Puebla

Ante este panorama, Sarur pidió la intervención del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, para “rescatar” al panismo poblano y evitar un colapso político rumbo a los próximos procesos electorales.

El consejero advirtió que la falta de liderazgo, las prácticas excluyentes y la falta de resultados amenazan con debilitar la presencia del partido en el estado y con afectar su papel como oposición frente al gobierno estatal.

Escándalos y señalamientos agravan la situación del partido

La crisis interna del PAN Puebla se da en un entorno político ya complicado. El exalcalde Eduardo Rivera Pérez enfrenta observaciones por un presunto daño patrimonial de 261.2 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública 2023.

Además, tanto el gobernador Alejandro Armenta como el alcalde Pepe Chedraui han señalado que heredaron un municipio con deudas, obras inconclusas y una solicitud de crédito de última hora antes del cambio de administración.

Con el PAN Puebla sumido en acusaciones cruzadas, reclamos internos y pérdida de confianza, la pugna por el control del partido amenaza con minar su papel como principal fuerza opositora en el estado.