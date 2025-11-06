Cámara de Diputados aprueba Presupuesto de Egresos de la Federación 2026

Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados avaló el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, enviándolo al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La votación finalizó a las 5:38 horas tras una extensa discusión en el pleno.
La sesión, que superó las más de 20 horas, culminó con 355 votos a favor, emitidos por legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), así como 132 en contra por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). No se registraron abstenciones durante el conteo
Información en desarrollo...
