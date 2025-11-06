México

Cámara de Diputados aprueba Presupuesto de Egresos de la Federación 2026

La aprobación se dio tras más de 20 horas de debate

Mayoría en Cámara de Diputados
Mayoría en Cámara de Diputados buscará aprobación de un recorte y distribución de más de 17 mil mdp en el PEF 2026 Crédito: YT/Cámara de Diputados

Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados avaló el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, enviándolo al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La votación finalizó a las 5:38 horas tras una extensa discusión en el pleno.

La sesión, que superó las más de 20 horas, culminó con 355 votos a favor, emitidos por legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), así como 132 en contra por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). No se registraron abstenciones durante el conteo

Información en desarrollo...

