Beca Rita Cetina: ¿Cuándo será el último pago del año para alumnos de secundaria?

El depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre y se realizará de manera escalonada durante los primeros 10 días hábiles

El último pago del año de la Beca Rita Cetina ya tiene fecha confirmada. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), los depósitos para los alumnos de secundaria comenzarán a realizarse a partir del lunes 1 de diciembre de 2025, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

El proceso de dispersión será escalonado y se llevará a cabo durante los primeros 10 días hábiles de diciembre, siguiendo el orden alfabético por la primera letra del apellido del tutor o responsable del alumno.

Monto y forma de pago

Monto: mil 900 pesos por estudiante de secundaria pública.

Duración del pago: del 1 al 12 de diciembre (10 días hábiles).

Forma de entrega: depósito directo a la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Además, las familias con más de un hijo beneficiario podrán recibir un extra de $700 pesos por cada estudiante adicional, de acuerdo con las reglas de operación del programa.

El último pago de la Beca Rita Cetina 2025 para estudiantes de secundaria iniciará el 1 de diciembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, según la CNBBBJ

Consideraciones importantes

No habrá pago en noviembre , ya que el calendario oficial establece que el último depósito del año se realiza en diciembre.

El apoyo se deposita directamente a la tarjeta, por lo que no es necesario acudir a oficinas ni módulos .

Se recomienda consultar el saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar, donde puede verificarse si el depósito ya fue acreditado.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina forma parte del sistema de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que busca evitar la deserción escolar y fomentar la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Por ahora, el programa beneficia únicamente a estudiantes de secundaria, aunque a partir de enero de 2026 se ampliará gradualmente a alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, con miras a cubrir todo el nivel de educación básica en los próximos años.

El último pago de la Beca Rita Cetina 2025 para estudiantes de secundaria iniciará el 1 de diciembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, según la CNBBBJ

Cuándo abrirá la próxima convocatoria y quiénes pueden registrarse

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a través de sus redes sociales que la Beca Rita Cetina abrirá dos nuevos periodos de registro durante 2026, con el fin de ampliar el alcance del programa a estudiantes de educación primaria que cursen en escuelas públicas del país.

De acuerdo con el anuncio, las inscripciones estarán disponibles en enero y septiembre de 2026, exclusivamente para alumnos de primero a sexto grado de primaria, mientras que los estudiantes de secundaria continuarán recibiendo su apoyo conforme al calendario regular de pagos.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina forma parte del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, administrado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).