Autoridades encuentran armas y drogas durante cateo en la CDMX: hay un menor detenido

Objetos decomisados durante el cateo en la Colonia Doctores. Crédito: SSC CDMX

La madrugada del 5 de noviembre, autoridades capitalinas en coordinación con instituciones federales realizaron un cateo en el predio número 9 de la calle Pedro Miranda, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El operativo, según informes oficiales, fue resultado de investigaciones y trabajo de campo, en los cuales participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y personal de la Fiscalía General de Justicia de la capital.

Además, se informó que en los eventos también hubo apoyo de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Según medios, los elementos federales aseguraron el perímetro durante el operativo.

Según informes, las denuncias presentadas por habitantes de la zona alertaron sobre posibles actividades relacionadas con el almacenamiento y la distribución de droga en un inmueble específico.

Ante estos reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron una serie de acciones que incluyeron tareas de investigación, vigilancias y recorridos de reconocimiento en los alrededores.

Esta estrategia, según las autoridades, buscó corroborar la información proporcionada por los vecinos y recabar datos que permitieran intervenir en el sitio señalado.

Después de reunir indicios, un agente del Ministerio Público procedió a exponer estos elementos ante un Juez de Control, con lo que se obtuvo una orden de cateo para permitir el ingreso de las autoridades al inmueble investigado.

Una vez que se obtuvo la orden, elementos procedieron a entrar al domicilio que contaba con sospechas de que servía como presunto punto de drogas.

Al interior del domicilio se encontraron armas de fuego, presunta droga y un menor de edad, el cual fue detenido.

Decomiso en la colonia Doctores

Drogas encontradas al interior del domicilio cateado en la colonia Doctores Crédito: SSC CDMX

Como resultado del operativo, autoridades señalaron que se pudo asegurar lo siguiente

1 bolsa de plástico color negro que contenía hierba verde seca similar a la marihuana

111 bolsitas de plástico transparente con el mismo vegetal verde

80 envoltorios de papel blanco con una sustancia sólida con las características de la cocaína

2 armas cortas

1 arma larga

1 silenciador de arma

5 cargadores

Más de 66 cartuchos útiles

Armas aseguradas en el cateo en la colonia Doctores. Crédito: SSC CDMX

Sobre el joven detenido, fuentes oficiales aseguran que él refirió tener 17 años de edad, además, dijo ser el responsable de cuidar la vivienda.

Sobre los hechos, autoridades resaltaron que el cateo se llevó a cabo sin incidentes.

Por último, las SSC afirmó en un comunicado que estas acciones tiene como objetivo detener a los generadores de violencia y reducir los delitos de alto impacto para construir una ciudad más segura, justa y en paz.