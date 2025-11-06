México

Asesinan al exalcalde de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luría

Fue funcionario de 2012 a 2013

El cuerpo será velado en el domicilio donde vivía (Facebook/Entornotvc)

El cuerpo que fue hallado el miércoles 5 de noviembre fue identificado un día después como Lázaro Francisco Luría, quien fue alcalde de Chinameca, Veracruz del 2012 al 2013 por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Se trata de un hombre que fue secuestrado días antes de que fuera reportados su secuestro. Los primeros informes indican que fue hallado en la carretera que conecta Oteapan con Zaragoza, al sur de Veracruz.

“El cuerpo está siendo velado en donde fuera su domicilio, ubicado en Calle Mariano Abasolo #13. Barrio Cruz Verde, Chinameca Veracruz”, se puede leer en una imagen en honor al exfuncionario.

En 2012 tomó el puesto de Martín Padua Zúñiga, quien fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado. Padua Zúñiga fue capturado en una casa de seguridad en la que estaban otras personas, esta últimas quienes habían participado en un enfrentamiento con agentes militares.

Reportes no oficiales indican que los presuntos captores habrían contactado con los familiares de la víctima, sin embargo, aún no hay un comunicado oficial por parte de las autoridades de Veracruz.

Ahora bien, la muerte de Francisco Luría fue informada en un primer momento por la cuenta de redes sociales Funeraria Oteapan, la cual compartió una fotografía del exfuncionario junto con una leyenda que indica que la fecha del deceso fue el 5 de noviembre.

Homicidio de regidora del Partido Verde en Oaxaca

Por su parte, el 6 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre un ataque en contra de Guadalupe Uribe Ceballos, quien fungía como regidora municipal de San Juan Acahualtepec que derivó en su muerte.

“La FGEO inició una investigación por la agresión en la que perdió la vida una mujer identificada como G.U.C., en San Juan Cacahuatepec -donde la víctima se desempeñaba como funcionaria municipal-, por lo que activó de manera inmediata el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio”, se puede leer en el reporte de las autoridades.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

